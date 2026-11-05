Profesores en huelga se encierran en la Dirección General de RRHH de la Consejería de Educación para forzar una reunión

Archivo.- Profesores durante una concentración por la Educació - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve miembros del Comité de Huelga Mixto de la huelga educativa se han encerrado la mañana de este jueves en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación para forzar una reunión con responsables del departamento que dirige Mercedes Zarzalejo para estudiar sus reivindicaciones.

Estas personas han accedido al edificio ubicado en el número 30 de la calle Santa Hortensia y se niegan a salir hasta ser recibidos por un responsable de la Consejería. Mientras, decenas de profesores en huelga se han concentrado en las puertas de las dependencias de Educación en apoyo a sus compañeros.

Al grito de 'Educación Pública' los miembros del Comité han recibido el apoyo de varias decenas de profesores que se han situado en la puerta del edificio para intentar forzar una reunión. 'Zarzalejo siéntate', 'Zarzalejo, no tienes opción, tú única salida, la negociación' o 'Zarzalejo, sientáte un ratejo' han coreado los congregados.

Dentro, los miembros del Comité de Huelga aguardan para ver si finalmente su protesta tiene respuesta y un responsable de la Consejería acepta recibirles. En declaraciones a Europa Press, Aída San Millán, portavoz de la Secretaría General de la Federación de Enseñanzas de CC.OO. de Madrid y una de los portavoces del Comité de Huelga, ha remarcado que el objetivo de esta protesta es "que se sienten a negociar".

"Es ya nuestra cuarta semana de huelga y seguimos sin ningún tipo de movimiento por parte de la Administración cuando la ley les obliga a sentarse a negociar con el Comité de Huelga", ha denunciado. En esta línea, ha afeado a la Consejería que siga "jugando al juego de la Mesa Sectorial" cuando la ley obliga a sentarse con el Comité.

"Son dos ámbitos completamente diferenciados y la única manera de salir de este conflicto, lo sabe la Administración y lo sabe el profesorado, es que la Administración se siente y negocie", ha remarcado.

En esta línea, ha apuntado que "ya que están" en la propia Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería "lo suyo sería" que el director les recibiera "o bien que fije una fecha y una convocatoria de reunión, que es lo que estamos pidiendo". En cualquier caso, aseguran que su intención es permanecer en el edificio hasta que reciban una respuesta.