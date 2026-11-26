Profesores alrededor del Monumento de la Constitución de 1978 durante una acción para reivindicar la libertad de expresión. - EUROPA PRESS

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesores de la educación pública madrileña en huelga han presentado este jueves, frente al monumento a la Constitución de 1978 en Madrid, un fanzine de textos e ilustraciones bajo el título de 'Incensurable' para reivindicar la libertad de expresión en las aulas tras las instrucciones enviadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para garantizar la neutralidad en centros educativos.

En concreto, según ha explicado a los medios un profesor del instituto Tirso de Molina e integrante de la Asamblea Menos Lectivas, Guille Sevilla, el fanzine ha sido creado entre una treintena de docentes que han reunido textos literarios, textos filosóficos, poemas, obras de teatro, manifiestos, novelas e ilustraciones que recogen la idea de "la importancia del diálogo en política" y de que el silencio "no cumple una función de no adoctrinar, sino al revés".

"Es importante que se escuchen todas las voces para que el alumnado pueda pensar críticamente", ha remarcado, para además añadir que la finalidad de la publicación es difundir esta idea y recordarla para que "no se olvide".

Entre las hojas del fanzine, que ha sido propuesto por la Asamblea Menos Lectivas --integrante del comité de huelga--, se puede observar un texto de George Onwell, uno de Hannah Arendt sobre "el carácter despótico" de la verdad, textos de Aristóteles o versos de la 'Casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca.

La convocatoria ha sido organizada frente al monumento a la Constitución porque, según ha señalado Sevilla, el artículo 27 de la Constitución "no solo dice que el alumnado tiene derecho a la educación", sino que los poderes públicos deben garantizar "ese derecho" y para ello, se deben proveer de "los medios materiales necesarios".

Los profesores que han participado en la iniciativa van a difundir el material en los centros educativos con el fin de que cada asamblea en su centro lo pueda imprimir para venderlos y financiar su propia 'caja de resistencia'.

Tras esta acción, los profesores han visitado de forma colectiva el Museo Nacional de Ciencias Naturales para continuar reivindicando la libertad de expresión y la defensa de la educación pública.

En concreto, durante el recorrido, que tiene seis puntos principales dentro del museo, profesores de Ciencias explicarán contenidos de la salas en relación con las reivindicaciones de la huelga. Así, según ha explicado un profesor de Física y Química que ha participado en la iniciativa, en la parte de los minerales del museo detallará al público la relación entre la debilidad del yeso frente a "la fragilidad" de algunos centros educativos madrileños.

Señala que algunos colegios e institutos presentan "problemas de mantenimiento, instalaciones deterioradas, falta de climatización o infraestructuras insuficientes". "Como el yeso, necesitan protección y cuidados para evitar su deterioro", ha puntualizado.

Además, este docente ha destacado a los medios como estos últimos días sus alumnos le han preguntado por la huelga y no ha podido decir "nada" al respecto, como consecuencia de las instrucciones sobre "el deber de neutralidad" enviadas por la Comunidad.