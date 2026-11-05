Los Profesores de la pública tiñen de verde las calles de Madrid: "Si no hay negociación, las movilizaciones irán a más"

Cientos de personas durante una concentración por la huelga educativa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La manifestación se produce tras la unión ayer de los sindicatos universitarios a la huelga indefinida que lleva tres semanas encadenando - Matias Chiofalo - Europa Press

Vuelven a exigir que Zarzalejo se reúna "ya" MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de profesores de todas las etapas educativas, incluida la universitaria, que afronta este jueves su segunda jornada de huelga, han marchado desde Atocha a Sol, tiñendo de verde las calles del centro de Madrid, donde han reclamado "mejoras en la financiación y más recursos" y han advertido de que "si no hay negociación, las movilizaciones irán a más".

Antes de las 17.30 horas el Paseo del Prado se ha ido llenando de docentes y alumnos con sus características camisetas verdes mientras coreaban 'Dónde estás Zarzalejo, dónde estas', 'Menos horas y más orientadoras', 'Con estas ratios no cabemos en el patio' o 'No nos interesa una educación al servicio de la empresa'.

Acompañados de tambores, panderetas, megáfonos, silbatos, batucada y bengalas de color verde, los profesores han expuesto sus reivindicaciones en carteles que rezan: 'Ayuso, si todo va bien vente al cole tu también o 'Más manos para cuidar, más recursos para educar' en lo que es ya su cuarta semana de paros indefinidos.

La manifestación ha estado secundada por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Rita Maestre, el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto.