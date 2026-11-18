Profesores de todas las etapas educativas se unen para exigir "dimisión inmediata" de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesores de todas las etapas educativas --desde las Escuelas Infantiles hasta la universidad-- se han unido este miércoles para exigir "la dimisión inmediata" de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Mercedes Zarzalejo, por "negligencia y abandono".

En concreto, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), la Asamblea Menos Lectivas --integrante del comité de huelga de la educación pública no universitaria-- y las Plataformas por la Universidad Pública se han reunido para censurar "la situación límite" que atraviesa la educación pública en la región.

"Desde las escuelas infantiles hasta la universidad, los tres niveles educativos que representamos sufrimos problemas graves que deterioran las condiciones de trabajo de nuestras plantillas e impiden desarrollar la educación pública digna y de calidad que merecen el alumnado, las familias y el conjunto de la sociedad madrileña", han denunciado públicamente en una rueda de prensa en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Además, tras el anunciarse que la Comunidad presentará una denuncia contra los "violentos" de la huelga educativa que han "boicoteado" los actos de la consejera, la portavoz de Menos Lectivas ha recordado al Gobierno regional que la manera de solucionar el conflicto no es "la guerra judicial", sino "la negociación".

PETICIÓN DE DIMISIÓN

En cuanto a la petición de dimisión, desde PLEI, su portavoz, Rosa Marín, ha pedido la dimisión de la consejera porque llevan "siete meses en huelga" y, a su juicio, "nunca ha abierto" una mesa de negociación para resolver el conflicto.

"Es por esto que la comunidad docente en bloque desde 0-3 hasta universidades no nos sentimos representadas por la consejera y pedimos su dimisión por negligencia y abandono de sus funciones con la educación pública, ha reivindicado Marín.

Señala que el martes esperan que se firme en el último Consejo de Ministros la modificación del Real Decreto 132/2010, que contempla "la mayor bajada de ratios de la historia" en el sector, "una normativa que pone en el centro a la infancia su necesidad de tiempo, de cuidado y de individualidad".

"UN MODELO DE LA PRIVATIZACIÓN DE EXTERNALIZACIÓN"

"Por fin, la infancia tendrá las mismas condiciones educativas independientemente del lugar donde hayan nacido y del modelo de gestión de escuela en la que hayan podido acceder", ha destacado la portavoz, que ha remarcado que en la Comunidad de Madrid, el modelo que predomina es el "de la privatización y el de la externalización".

En este sentido, desde PLEI han criticado que la falta de plazas públicas aboca a las familias a pagar "cantidades desorbitadas" en escuelas infantiles privadas, algo, que a su juicio, genera "una brecha muy importante" desde los primeros años de vida.

Respecto a las becas, Marín ha lamentado que en las escuelas infantiles privadas de la región han aumentado un 81,26% desde el 2021 al 2026. En cuanto al Ayuntamiento, señala que han tenido "un incremento" de un 109%. "Esta es la intención política del Partido Popular", ha reprochado, mientras que ha puesto el foco en que las becas en la red pública del Ayuntamiento solo han tenido "un incremento de un 11%".

Considera que si la responsable de la educación madrileña "se niega a sentarse y sigue sin dialogar" no les queda otra que "escalar" este conflicto.

PIDEN DEMANDAS "NECESARIAS, URGENTES Y ALCANZABLES"

Por su parte, una portavoz de la Asamblea Menos Lectivas, Claudia Saralegui, ha puesto el foco en que "la prioridad" de Zarzalejo, tras más de un mes de huelga indefinida no es la educación pública, sino "la concertada y la privada a la que destina 37 millones para becas de bachillerato y FP de centros privados".

"Ante esta infrafinanciación y abandono a la pública, respondemos con una propuesta. Zarzalejo, hemos encontrado el dinero que merecen nuestras escuelas y su profesorado: basta con que Madrid deje de ser un paraíso fiscal", ha sostenido durante la comparecencia.

En este sentido, ha augurado que si se deja de "perdonar" dinero al 1% más rico de la región, "se recuperan los 1.000 millones de euros que se pierden con el impuesto de patrimonio reducido de la Comunidad de Madrid y con las desgravaciones del IRPF de las grandes fortunas".

Por otro lado, ha indicado que "en lugar de escuchar las demandas", la consejera ha anunciado "un incremento en los servicios mínimos y una serie de medidas que atentan" contra el derecho a huelga y de libertad de expresión.

En cuanto a la tabla reivindicativa, la portavoz ha insistido en que las demandas de todo el comité son "necesarias, urgentes y alcanzables" y la huelga indefinida constituye "la herramienta definitiva para llegar a ellas". "No es la opción que queríamos, es la única salida que la Comunidad de Madrid nos ha dejado. Si no estás por la labor de mejorar la educación pública de tu región, Zarzalejo, dimite ya", ha sentenciado.

RECORTES QUE "DESGUAZAN" LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Por su parte, desde las Plataformas por la la Universidad Pública, una de sus portavoces Emma García, ha tachado de "asfixia" la que sufre la universidad pública. "El Gobierno regional habla de un presupuesto "histórico" para las universidades. Con su propio plan, el gasto en universidad pública será en 2031 del 0,39 % del PIB madrileño", ha puntualizado.

En este sentido, ha criticado que la financiación básica "no alcanza a cubrir los gastos de funcionamiento ordinario de las universidades" y sufren "recortes que están desguazando la universidad pública".

"Frente a la apuesta por un sistema universitario público fuerte, de calidad, que garantice unas condiciones de trabajo y estudio dignas, estos recortes nos encaminan a una universidad sostenida a base de precariedad, más cara para el estudiantado, y que no sea capaz de garantizar unas condiciones de docencia y de investigación de calidad", ha defendido.

Al hilo, ha señalado que mientras se "ahoga" la pública, la privada "crece como alternativa" y de cada 100 contrataciones de personal universitario en Madrid entre 2016 y 2024, 53 fueron en universidades privadas.

"Ante todo esto, en vez de negociar, nos han respondido con silencio institucional", ha asegurado, mientras que la única respuesta que han tenido, ha sido, a su juicio, "la represión" como en el piquete del 14 de octubre en la Facultad de Químicas de la Complutense, donde hubo "cinco personas detenidas y seis heridas".

AUSENCIA DE LAS MINISTRAS

Al acto habían sido invitadas tanto la propia consejera madrileña como las ministras de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que tenían hasta un cartel con su nombre en la mesa de comparecientes. Las representantes del Gobierno central finalmente han excusado su presencia y no se han presentado.

Según han explicado los portavoces, desde el Ministerio de Educación y de Ciencias y Universidades han disculpando "su ausencia por imposibilidad de agenda" y les han instado a asistir a una reunión la próxima semana.

Por parte de Zarzalejo, en cambio, se ha ignorado la invitación. "De la Consejería de Educación seguimos sin tener noticias y bueno, es algo que no nos sorprende a ninguna y hemos buscado todas las formas de sentarnos a negociar con ella, pero ha vuelto a ignorar a toda la comunidad educativa. No se sentará nunca con la educación pública", han lamentado.