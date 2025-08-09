Un programa de formación interactiva para enseñar a prevenir incendios a 50.000 alumnos de Primaria en la región

La Comunidad impulsa un programa de formación interactiva para enseñar a prevenir incendios a 50.000 alumnos de Primaria

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid tiene previsto implantar un programa de formación interactiva en prevención de incendios con el que pretende llegar a 50.000 alumnos de segundo y tercer ciclo de educación primaria, de 8 a 12 años.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha iniciado la tramitación del expediente de contratación de este programa, con un precio de licitación base de 285.489,14 euros y una duración de 36 meses.

En concreto, contempla la elaboración de un curso de prevención de incendios compuesto por diez módulos temáticos interactivos, el desarrollo y puesta en funcionamiento de una plataforma softwear de formación y el hospedaje de la misma en un soporte hardware que permita el acceso al mismo de forma mantenida durante el tiempo de prestación del contrato.

El Área de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ya realiza diferentes actividades divulgativas, con carácter presencial, dirigidas al público infantil, como charlas de prevención de incendios en colegios, visitas a parques de bomberos --6,139 escolares visitaron los Parques de bomberos en 2023, en grupos de 30 alumnos de 238 centros escolares--, simulacros en centros escolares o jornadas en familia en fines de semana.

No obstante, las acciones presenciales tienen un alcance muy limitado a los niños y familiares asistentes y la limitación en la duración de este tipo de acciones no hace posible profundizar en materia de prevención de incendios y autoprotección.

Por ello, el programa de formación interactiva propuesto permitirá llegar a miles de niños en edad escolar. En principio, se plantea un alcance de al menos 50.000 usuarios, que transmitirán los conceptos aprendidos a su entorno familiar, ya que incluye actividades a desarrollar en casa con la colaboración de padres y hermanos, lo que supone un salto abismal con respecto a la repercusión de las acciones presenciales que tradicionalmente se vienen realizando.

El programa está dirigido, en primera instancia, a los profesores y alumnos de educación primaria (segundo y tercer ciclo) de la Comunidad de Madrid, pero con un enfoque abierto a su utilización por usuarios de otras comunidades autónomas e incluso de otros países y con edades distintas a la franja inicialmente establecida.

Para ello, se tendrá que desarrollar y poner en funcionamiento una plataforma software de formación (e-learning) que permita el despliegue de dicho curso en un formato abierto, online y de acceso masivo (MOOC, Massive Online Open Course). Tanto la plataforma como el soporte hardware que la alberga deberán tener capacidad suficiente para prestar un servicio continuado, ágil y perfectamente funcional con un mínimo de 50.000 usuarios activos totales y una concurrencia máxima de 5.000, según la documentación consultada por Europa Press.

Este curso online de prevención de incendios se configura a modo de reto o concurso y en base a 10 módulos temáticos interactivos que hay que superar para completarlo: el fuego; los bomberos; prevención del riesgo de incendio en el hogar; llama al 112; cómo actuar ante un conato de incendio; qué hacer en caso de incendio en el hogar; qué hacer en caso de incendio en el colegio; instalaciones de protección contra incendios (PCI); prevención de incendios forestales; y qué hacer en caso de incendio forestal.

TANTO INDIVIDUAL COMO PARTE DEL CURSO COMPLETO

Cada uno de estos módulos se centrará en un tema específico y tendrá una duración de entre 30 y 45 minutos de forma que puedan ser impartidos dentro de cualquier asignatura. Cada módulo puede llevarse a cabo individualmente o como parte del curso completo, posibilitando su integración final en un conjunto único.

Se creará por cada módulo un cuestionario de evaluación interactivo que sirva para aprender o reforzar el aprendizaje. La participación en este cuestionario será en forma de concurso permitiendo su desarrollo simultáneo por varios usuarios. Se elaborarán un mínimo de 5 preguntas y un máximo 10 preguntas sobre el contenido del módulo con imágenes ilustrativas cuya resolución puntúa para la clasificación de los equipos/alumnos. La plataforma incluirá un sistema para la asignación de estos puntos al usuario

Una vez finalizado cada módulo y, para pasar al siguiente, se incluirá un videojuego interactivo de habilidad, con un fondo y elementos emergentes ambientados en el contenido del módulo finalizado

La superación de cada módulo conlleva como recompensa la obtención de una insignia descargable a modo de dibujo/icono que represente el contenido específico de cada módulo. Cuando se han completado todos los módulos y conseguido todas las insignias, se dará acceso a un diploma de finalización del curso y un carnet de bombero infantil, ambos personalizados y descargables.

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid actualmente cuenta con más de 1.300 profesionales y 21 parques de bomberos (cada uno identificado con un número), estratégicamente distribuidos en los municipios de la región, excepto en los municipios de Madrid, Alcorcón y Fuenlabrada, que cuentan con servicio de bomberos municipal.