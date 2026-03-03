El programa de viajes para mayores de 55 años ofrecerá 350.000 plazas y 1.400 destinos: desde Florida hasta la India

Archivo - Imagen de archivo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid, el programa de viajes para mayores de 55 años, ofrecerá en su XXI edición más de 350.000 plazas y 1.400 destinos, entre los que se incluyen Bélgica y Luxemburgo, Milán y Turín, Tanzania, California, Florida, Laos, la India o un crucero por el Caribe de la República Dominicana.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha presentado este martes la iniciativa del Gobierno regional que busca promover el "envejecimiento activo", fomentar hábitos de vida saludable, reforzar la autonomía personal y prevenir situaciones de soledad.

"Se ha convertido en una auténtica comunidad viajera para las personas mayores de nuestra región, donde pueden entablar amistad con otros viajeros con sus mismos intereses. Es una actividad idónea para conectar con otras personas en situaciones parecidas y prevenir la soledad", ha defendido en el acto de presentación.

Entre el más del millar de opciones que se presentan este año, destacan 399 destinos nacionales (164 escapadas, 186 rutas por la Península y 49 viajes a Baleares y Canarias) y 867 propuestas en el extranjero, que incluyen 34 destinos en Portugal, 81 ciudades europeas e internacionales, 57 circuitos exprés, 405 itinerarios de media distancia y 290 grandes viajes, además de 79 cruceros y 49 mercadillos navideños.

Además, el programa mantiene 350 plazas gratuitas destinadas a cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Como novedad, en esta edición se priorizará a quienes no pudieron acceder a una plaza en los dos últimos años, con el fin de ampliar el número de beneficiarios.

Este proyecto, que se puso en marcha en el año 2005, ha ido incrementando su oferta turística para recorridos nacionales e internacionales, tanto de media como de larga distancia y cruceros. Desde su primera edición, más de un millón de madrileños han podido disfrutar de las principales ciudades y regiones de todo el mundo.

NUEVAS RUTAS A TANZANIA O REPÚBLICA DOMINICANA

En esta edición se han incluido, además, nuevos destinos a varios balnearios, al Valle del Jerte, al sur de Francia, a la campiña inglesa, Bélgica y Luxemburgo, Milán y Turín, Tanzania, California, Florida, Laos, la India, o un crucero por el Caribe de la República Dominicana.

Todos los itinerarios incluyen alojamiento en hoteles de tres o más estrellas, régimen de pensión completa, un programa de excursiones y visitas, y un guía acompañante durante todo el trayecto. Los precios oscilan entre los 350 euros por persona para estancias de cuatro días en la Península, hasta 1.995 euros para un recorrido internacional con una duración mínima de ocho.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

El programa se lleva a cabo a través de un convenio de colaboración entre la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), que aglutina a las siete empresas encargadas de la comercialización de las Rutas Culturales: Viajes El Corte Inglés, Halcón Viajes, IAG7, Cibeles, BTravel, Nautalia y Caminos Senior.

Además, esta iniciativa incluye todos los años un concurso fotográfico entre los participantes con tres categorías: 'Viajar con los cinco sentidos', 'Con mis compañeros de viaje' y 'Mézclate con ellos'. En total se conceden 24 premios. Tres de ellos son especiales, consistentes en un viaje a un destino internacional del Programa de 2027, así como 21 reconocimientos, dotados cada uno con un bono de 200 euros, canjeable por un viaje a realizar hasta el 1 de diciembre del próximo año.