El protocolo anticontaminación de Madrid anterior a octubre seguirá activo hasta que termine el episodio en curso

De continuar su aplicación si no bajaran los niveles de contaminación, el viernes podría pasarse a circular según matrículas pares o impares

El protocolo contaminación del Ayuntamiento de Madrid anterior a octubre continuará en marcha hasta que termine el episodio en curso, de modo que, de seguir su aplicación por no bajar los niveles de contaminación registrados, el viernes podría pasarse a circular según matrículas pares o impares, han informado fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad.

Fue la Junta de Gobierno del pasado 22 de noviembre la que suspendió el protocolo entonces en vigor para dar respuesta a un requerimiento formal demandado por la Comunidad. El Gobierno regional envió un requerimiento al Ayuntamiento al considerar que en el protocolo entonces en vigor, con medidas endurecidas con respecto al anterior a octubre, faltaban algunos trámites: se trataba de que el Ayuntamiento había enviado el protocolo antes del periodo de alegaciones y desde Sol señalaron que tenían que haberlo hecho después.

"Se han subsanado las pegas de la Comunidad, que no entendemos", ha contestado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La próxima semana se celebrará una Junta extraordinaria para activar de nuevo el protocolo endurecido, que no entraría en marcha hasta que no finalice el episodio actual de alta contaminación, en el que rige el protocolo anterior a octubre.