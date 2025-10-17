PSOE acusa a Ayuso de buscar "eliminar el ascensor social" con una "asfixia presupuestaria" de universidades públicas

Archivo - Archivo.- El diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid y portavoz, Javier Guardiola - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Censura el "apoyo y potenciación institucional" de la privada y la ausencia de plazas suficientes

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de buscar "eliminar el ascensor social" aplicando una "asfixia presupuestaria" a las universidades públicas.

Así lo ha planteado el portavoz de la Ejecutiva regional, Javier Guardiola, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha afirmado que la mandataria autonómica está "destruyendo la universidad pública".

"Somos la comunidad que menos invierte por estudiante, la que más ha reducido el número de plazas y la que más universidades privadas está creando", ha lanzado Guardiola.

Entiende el socialista que el plan de Ayuso pivota sobre tres ejes: la "asfixia económica a nivel presupuestario" de la pública que empieza a "degradarse" y "tiene que pedir un préstamo" --como la UCM esta semana--, el apoyo y potenciación "a nivel institucional" de las universidades privadas --con hasta "14 nuevos centros"-- y la "expulsión" de los "trabajadores y estudiantes" de la pública por falta de plazas.

Sostiene Guardiola que el Ejecutivo regional se ha postulado como el "Gobierno de la especulación" en cuestiones como la universidad, la sanidad, donde "han dado más de 5.000 millones a Quirón" mientras hay "1 millón de personas en listas de espera", o la vivienda, donde hay "fondos de inversión comprando bloques enteros".

A renglón seguido, ha afirmado que esta hoja de ruta para la universidad lleva a que sean las que tienen "peores financiaciones, trabajadores peores pagados y estudiantes que más pagan por su matrícula".

"Y al final el objetivo que persigue la señora Ayuso es que no esté al alcance de todas las familias de poder entrar a la universidad, eliminar el ascensor social que ha sido la universidad un éxito de nuestra democracia y un éxito a nivel económico y eso no lo quiere el Partido Popular", ha argumentado Javier Guardiola.

Es por ello que el socialista ha puesto en el foco la futura Ley de Universidades --Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades (LESUC)-- que lleva "casi un año tramitándola y que se le está atragantando" porque "no consiguen que nadie esté de acuerdo con esa ley, ni los estudiantes, ni el profesorado, ni los investigadores".