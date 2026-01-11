El PSOE acusa a Ayuso de "olvidar" a los vecinos de Las Águilas y exige una parada de Metro para el barrio

1041551.1.260.149.20260111144140 El concejal del PSOE, Pedro Barrero, ofrece declaraciones a los medios antes de la manifestación para pedir la apertura de una estación de Metro en Las Águilas, a 11 de enero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento Pedro Barrero ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "olvidarse" de los vecinos del barrio de Las Águilas, en el distrito de Latina, en la manifestación de este domingo en la que la vecindad ha exigido una estación de la Línea 11 de Metro.

En declaraciones a los medios, Barrero ha atribuido el proyecto de extensión de la Línea 11, que conectará Cuatro Vientos con Valdebebas y la T4 del Aeropuerto Madrid-Barajas, a "intereses económicos" de Ayuso. "Esperanza Aguirre, en el año 2005, desvió esta Línea 11 hacia Leganés y ahora la señora Ayuso también les quita el propósito a los vecinos de tener una estación necesaria", ha añadido.

Además, el concejal ha lamentado que el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura de la Comunidad, Jorge Rodrigo, declarase que la estación de Metro más próxima al barrio, la de Aluche, se encuentra a "diez minutos", y ha asegurado se tardan "más de 20 minutos andando".

"Se nota que el consejero no ha venido nunca por aquí. Queremos instar a que no miren hacia otro lado, que vengan a este barrio, que hablen con los vecinos y que tengan en cuenta las alegaciones de los vecinos y del Partido Socialista en contra de este proyecto de ampliación que va a dejar fuera al barrio de Las Águilas, al barrio de Carabanchel y al nuevo barrio de Campamento", ha añadido.

Barrero ha insistido en la necesidad de una estación del suburbano para los vecinos de este barrio, el sexto más poblado de la ciudad con 58.000 habitantes, "que podrían ser 90.000 en cerca de diez años".

Desde Las Águilas, los vecinos han condenado que la Comunidad esté "haciendo oídos sordos al clamor del segundo barrio más poblado del distrito de Latina". "Estamos ante una oportunidad histórica para conectar un barrio de 58.000 vecinos y vecinas que hoy siguen sin Metro y aislados del transporte público de calidad a una ciudad maravillosa que queremos disfrutar como cualquier persona que reside en nuestra Comunidad o viene a visitarnos", ha afirmado la asociación vecinal de Las Águilas.

La entidad ciudadana ha acusado a los responsables del Consorcio Regional de Transportes de ir modificando sus razones para oponerse a la demanda vecinal, que tiene ya tres décadas de vida. "Así, mientras en octubre sostuvieron en una reunión celebrada el día 24 que Las Águilas tiene ya un transporte aceptable y una población consolidada, en diciembre afirmaron que su vecindad tiene que acostumbrarse a la multimodalidad en el transporte", han indicado.