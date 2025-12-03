PSOE advierte de que Almeida no tiene en cuenta capacidad de renta, por lo que la tasa de basuras será más cara en 2026

La portavoz socialista de Hacienda, Enma López, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto - DIEGO VÍTORES (PSOE)

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha advertido que el equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no ha tenido en cuenta la capacidad de renta, entre otras variables, por lo que la tasa de basuras será "más cara en 2026", aunque se cuantifique según el número de personas empadronadas por vivienda.

El Grupo Municipal Socialista ha registrado doce enmiendas a las ordenanzas fiscales, una de ellas a la totalidad, con el foco en una tasa de basuras cuyo diseño por el Gobierno municipal la hacen "cara e injusta", ha trasladado López en una rueda de prensa.

Los socialistas se oponen "a que se sigan bajando los impuestos de forma generalizada, beneficiando más a quien más tiene". Apuestan por el IBI Social, esto es, "por ayudar a quien de verdad lo necesita y lo que no puede ser ni un día más es que el Ayuntamiento de Madrid siga renunciando a la deuda que la comunidad tiene de 850 millones de euros porque Almeida no se atreva a llamar a la puerta de Isabel Díaz Ayuso".

En cuanto al rediseño de la tasa de basuras, incorporando los datos de empadronamiento, la edil ha calificado la medida de "insuficiente". "Tuvieron tres años desde el Ayuntamiento de Madrid para prepararse, tuvieron tres años para diseñar la tasa pero, como siempre, les pilló el toro", ha reprochado.

Una vez que se tendrá en cuenta el número de personas que residen en cada vivienda para calcular la tasa, la socialista ha advertido de que "la grandísima mayoría van a tener que pagar más, incluso aquellas viviendas en las que solamente vive una persona".

"Parece razonable que si incluimos el número de residentes, cuando estamos pagando con una media, pues de repente esas viviendas donde solamente vive una persona paguen menos pero eso solamente va a pasar en una de las tipologías de los barrios. En todos los demás, todas las viviendas van a pagar más", ha asegurado.

La portavoz del PSOE de Hacienda ha explicado que "se están olvidando de adecuarlo a la capacidad de renta, como por ejemplo tiene Vitoria", o "se están olvidando de adecuarlo a quienes hacen compostaje, a quienes participan de verdad activamente en la recogida de residuos".