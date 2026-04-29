PSOE advierte de falta de bomberos en la ciudad y PP defiende que hay "más que nunca", unos 1.500 efectivos

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Rico durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Rico ha advertido este miércoles de falta de efectivos en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, a lo que la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha respondido que hay "más que nunca", unos 1.500 efectivos, 100 más que al inicio del mandato de José Luis Martínez-Almeida.

Ha sido durante el Pleno de Cibeles donde Rico ha señalado la "falta de transparencia, opacidad y mentira" en la gestión de un incendio ocurrido en enero en el distrito de Villaverde, en el que, según ha expuesto, en los primeros momentos de la extinción actuaron "cuatro bomberos, menos de lo necesario y sin escala".

Rico ha explicado que el protocolo habitual establece que "bomba y escala deberían haber salido al mismo tiempo y desde el mismo parque", algo que, según ha afirmado, no ocurrió por la falta de efectivos en el parque de Villaverde, lo que obligó a movilizar la escala desde otro parque y provocó que llegase más tarde.

En respuesta, la vicealcaldesa ha rechazado estas críticas y ha defendido la gestión del Gobierno municipal. Durante su intervención, la vicealcaldesa ha cargado contra el PSOE, afirmando que "para ser 'sanchista' primero hay que ser un buen filibustero y un buen mentiroso".

"Nunca en la historia del cuerpo se han incorporado tantos efectivos en tan poco tiempo", ha afirmado, destacando que actualmente hay "100 bomberos más" que al inicio del mandato de Almeida y que hay en marcha tres procesos selectivos para incorporar otros 300 efectivos en los próximos meses.

Sanz ha detallado que la plantilla ya supera los 1.500 efectivos, tras la reciente incorporación de 127 bomberos como funcionarios de carrera, y que el objetivo del Gobierno municipal es alcanzar los 1.750 efectivos.

Asimismo, ha señalado que el presupuesto del cuerpo ha aumentado "casi un 50%" desde 2019, lo que ha permitido la reforma de parques, la mejora de condiciones laborales con un convenio firmado en 2024 y un plan de renovación de flota con una inversión de 62 millones de euros.