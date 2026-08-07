PSOE-M advierte al Gobierno de Ayuso que no podrá "tapar" los "agujeros de la chapuza" del ático tras sacarlo a la venta

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha advertido al Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso de que no podrá "tapar" los "agujeros de la chapuza" del ático de Chamberí en su "operación para salvarse".

"No tiene explicación", ha sentenciado el partido en redes sociales tras conocerse que el Ejecutivo regional ha sacado a la venta este ático por 6,7 millones junto a otras propiedades de Planifica Madrid en Gran Vía por 11,8 millones de euros.

Así lo recoge la documentación publicada en el Portal de la Contratación Pública regional, consultada por Europa Press. Los socialistas han destacado que este anuncio se produce "un viernes 7 de agosto por la tarde" y que lleva consigo también la adjudicación de obras en la Real Casa de Correos --los trabajos por los que la Comunidad habría comprado el ático para servir de oficina "temporal" de Ayuso--.

"Quiere tapar a todo correr los agujeros de esta chapuza de operación para salvarse. Pero no tiene explicación", han zanjado desde del PSOE de Madrid en sus redes sociales.

En este mismo espacio la secretaria de Organización, Pilar Sánchez Acera, ha destacado que Planifica Madrid vende el ático como "edificio residencial" y ha afirmado que el Gobierno autonómico "sabía que no era uso de oficinas y compraron un aticazo como vivienda".