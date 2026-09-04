PSOE-M afea el "gamberrismo institucional" de Ayuso y celebra que el PP "no le ha seguido" en su "boicot" al CPFF

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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha afeado la actitud de "gamberrismo institucional" en la que, dice, se ha instalado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que ha celebrado que "no le han seguido ni sus compañeros del Partido Popular" en su intento de "boicot" al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se debate el nuevo modelo de financiación.

Este nuevo sistema concedería a la región más de 2.550 millones de euros, según ha destacado Sánchez Acera, quien en declaraciones remitidas a los medios de comunicación ha aprovechado para acusar a la presidenta madrileña de pensar "desde hace tiempo" más en "sus áticos que en los ciudadanos de la Comunidad de Madrid".

El Gobierno madrileño informó de que no asistiría al CPFF de este viernes al considerar que en él se aprobará la reforma del sistema de financiación autonómica que han pactado "de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas" el Ejecutivo central de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña y que, de algún modo, "blanquea" el independentismo.

En este contexto, los socialistas han salido al paso para arremeter contra una Ayuso a la que consideran "le ha salido mal" su intento de "boicotear" el CPFF. "La verdad es que no le han seguido ni sus compañeros del PP, pero es una pena este gamberrismo institucional en el que se ha instalado constantemente la Comunidad de Madrid".

La secretaria de Organización de los socialistas madrileños ha incidido en que el nuevo sistema de financiación autonómica concedería a la Comunidad de Madrid más de 2.550 millones de euros al año que podrían servir "para mejorar la atención primaria, las universidades públicas" o para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes madrileños.