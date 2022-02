El PSOE apoyará la reprobación de Dancausa porque "no ha dado explicaciones" sobre las menores tuteladas

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha avanzado este jueves de que apoyará la reprobación de la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, porque "no ha dado las explicaciones", a su juicio, hoy en el Pleno sobre las menores tuteladas liberadas por una mafia de proxenetas.

"Le habíamos pedido a Dancausa que pidiera perdón, que explicara lo que había pasado y cómo se iba a solucionar y no ha hecho ninguna de las tres. No tenemos más remedio que tomar la decisión de que la consejera no puede seguir en el cargo", ha lanzado Lobato en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional al término del Pleno.

Así, ha insistido en que la reprobación que registro Más Madrid, por su parte, va a ir adelante, al tiempo en el que ha vuelto a pedir una comisión de estudio que es "lógico" y más "necesario que nunca" después de la comparecencia que se ha producido.