PSOE asegura que Madrid está "cada día más sucia" y pide a vecinos que fotografíen lo que Almeida "no quiere ver"

Residuos fuera de los contenedores en Madrid - PSOE MADRID

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha asegurado que la ciudad está "cada día más sucia" pese al plan de choque de limpieza anunciado por el Gobierno municipal y ha pedido a los vecinos que fotografíen el "Madrid real" que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "no quiere ver".

En este sentido, los socialistas afirman que, según los datos del sistema Madrid Avisa, las quejas vecinales por suciedad en la vía pública se han disparado un 39,9% entre enero y mayo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. La portavoz, Reyes Maroto, ha asegurado que esto "certifica" el fracaso del plan de choque y "desmonta el relato" del Gobierno municipal.

"Almeida anunció un plan de choque para limpiar Madrid, pero los datos del propio Ayuntamiento dicen que Madrid está cada día más sucia. Las quejas vecinales han aumentado un 40% entre enero y mayo, más de 50.000 avisos ciudadanos en tan solo cinco meses. ¿Este era el plan de choque?", ha cuestionado en declaraciones remitidas a la prensa.

En concreto, Maroto ha señalado a Usera como "uno de los lugares donde mejor se ve el fracaso de las políticas de limpieza de Almeida". Allí ha advertido de que, mientras el alcalde "anuncia planes de choque", la realidad en los barrios pasa por "basura acumulada alrededor de los contenedores, suciedad en las calles" y vecinos que "llevan años soportando el abandono".

"Ya le dijimos al alcalde que no iba a funcionar, porque el problema de la limpieza en Madrid no es puntual, es estructural", ha afirmado la socialista, que ha apuntado a "años de falta de planificación, de control sobre los contratos y, sobre todo, de abandono de los barrios".

En un comunicado, el Grupo Municipal Socialista sostiene que la limpieza se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudad y critican que las imágenes que reciben a diario de los vecinos reflejan una situación "preocupante" en numerosos barrios, con bolsas de basura acumuladas junto a los contenedores, suciedad persistente en calles y plazas, problemas en los entornos de recogida de residuos y quejas por malos olores.

Maroto ha alertado además de que la llegada del verano puede agravar la situación por el aumento de las temperaturas. "Llega el verano, más calor, más olores y más problemas de salubridad. La limpieza no es una cuestión cosmética, es calidad de vida, es salud pública y, sobre todo, es respeto a los barrios", ha subrayado.

Por todo ello, el PSOE llevará a la próxima Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad la exigencia de medidas "eficaces y estructurales" para mejorar la limpieza de la ciudad. También reclamará transparencia sobre la ejecución y los resultados del plan anunciado por Almeida.

"Lo que Madrid necesita no es otro plan de choque ni otro titular. Ya hemos comprobado que esas fórmulas han sido ineficaces e ineficientes. Lo que hace falta es gestión, recursos bien planificados, una revisión de los contratos de limpieza y un compromiso real con nuestros barrios", ha defendido Maroto.