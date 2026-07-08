PSOE en el Ayuntamiento denuncia el "horno" de una L1 de Metro sin aire acondicionado en alerta de golpes de calor

Archivo - Un tren llega a la estación de Metro de Puente de Vallecas, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado este miércoles la falta de aire acondicionado en los vagones de la Línea 1 de Metro, especialmente utilizada para los desplazamientos al norte de la capital desde el cierre parcial de la Línea 10 entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla.

En un vídeo colgado en redes sociales desde la misma Línea 1, el concejal Ignacio Benito explica que viajar en esta línea del suburbano es como "meterte en un horno", con imágenes de viajeros haciendo uso de sus abanicos, e ironiza sobre la "experiencia infernal" que "regala" el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los usuarios de esta línea.

"En las últimas semanas, numerosos usuarios han tenido que ser atendidos por golpes de calor y por desmayos", ha afirmado el edil, que apunta que "cocer ciudadanos sea ya más madrileño que el bocata de calamares".

Asimismo, Benito ironiza con las declaraciones realizadas por consejeros del Gobierno de Ayuso como Mercedes Zarzalejo, responsable de Educación, y Mariano de Paco, de Cultura, sobre el calor en las aulas. "Niños y profes se asfixian en los colegios y desde el Gobierno de Ayuso lo justifican diciendo que el calor extremo es fuente de inspiración", explica.

De esta forma, el edil responsabiliza directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, del deterioro del servicio y reclama que se garantice el correcto funcionamiento del aire acondicionado en toda la red de Metro para proteger la salud de los viajeros. "Es inadmisible que miles de personas tengan que desplazarse en estas condiciones mientras el Gobierno regional minimiza un problema que afecta a la salud de la ciudadanía", concluye.

El Grupo Municipal Socialista ha avanzado que llevará este tema a los Plenos de los distritos. En Villa de Vallecas, el PSOE ya ha registrado una proposición, consultada por Europa Press, para instar a la Comunidad de Madrid a que refuerce las labores de inspección, control y mantenimiento de los sistemas de climatización de los trenes de la Línea 1 de Metro.

Para ello, propone disponer en los depósitos de Valdecarros y Hortaleza "de material móvil preparado para que, en caso de incidencia en estos, se pueda sustituir el tren afectado por otro donde funcionen los sistemas de aire acondicionado".

Metro anunció recientemente una inversión de 3,5 millones de euros para reforzar los sistemas de climatización de 93 trenes del suburbano que circulan por las líneas 1 y 5, dos de las más transitadas de la red con casi 197 millones de viajeros. En total, se actuará sobre 744 equipos de aire acondicionado instalados en los convoyes, distribuidos entre 47 trenes de la Línea 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros) y 46 de la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo).