El PSOE, sobre la cancelación de Madrilucía: "Lo que mal empieza, mal acaba"

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ve en cancelación del festival Madrilucía el resultado de un proyecto cuya ubicación no era "la adecuada" y que no debería haberse planteado sin contar con otros municipios como el de Getafe.

"Lo que mal empieza, mal acaba", han resumido fuentes socialistas a Europa Press tras conocerse que la edición de 2026 ha sido cancelada por "circunstancias técnicas y administrativas".

Para el PSOE, este evento en el Iberdrola Music suponía "vaciar de contenido eventos consolidados en otras ciudades" para "intentar apropiarse de ellos".

En esta línea, han criticado al Ayuntamiento de Madrid por apoyar iniciativas de este tipo mientras que, "en muchas ocasiones", ese mismo respaldo no se traslada a las tradiciones madrileñas y a fiestas que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.