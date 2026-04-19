PSOE carga contra Almeida por la construcción del crematorio de la M-40 y le acusa de "manipular"

Archivo - Protesta contra el crematorio de la M-40 - PSOE MADRID - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos y el PSOE se han concentrado este domingo para mostrar su rechazo a la construcción de un crematorio en las inmediaciones de la M-40, una infraestructura que, según denuncian, estaría ubicada cerca de viviendas y centros escolares.

En la protesta ha participado el concejal del Grupo Municipal Socialista y secretario general del PSOE de Villaverde, Enrique Recio, quien ha reiterado el apoyo de su formación a las reivindicaciones vecinales acusando al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de "manipular".

"Estamos mostrando de forma constante nuestro respaldo a los vecinos y al tejido asociativo en esta lucha contra la construcción del crematorio", ha señalado.

Rico ha advertido de los posibles efectos que esta instalación podría tener en la salud pública. "Se trata de un crematorio próximo a viviendas y a zonas escolares, lo que pone en riesgo la salud de los vecinos", ha señalado.

"En definitiva, es una lucha contra el gobierno del señor Almeida, el gobierno de la mentira y de la manipulación, porque mienten y manipulan cuando dicen que la justicia les está obligando a la construcción del crematorio. La justicia en ningún caso obliga a otorgar la licencia. Y también en la lucha contra este gobierno de la falta de respeto y de la falta de responsabilidad", ha asegurado.

Tras ello, ha considerado que esta situación supone una "falta de respeto" porque se aprobó en el año 2021 y el Partido Popular votó contra la construcción del crematorio. "Pero ahora lo que nos encontramos es un Partido Popular que da un paso más", ha censurado.

"Ya no solo es que gobierne de espaldas a todo el mundo sino que gobierna contra todo el mundo. En este caso contra vecinas y vecinos que están sufriendo el abandono por parte del gobierno del señor Almeida", ha agregado.

Asimismo ha criticado que se ubiquen "los problemas que considera que no tienen solución siempre en los mismos barrios", algo que sufren los vecinos de Villaverde y Usera.

"Lo que estamos pidiendo es que voten decisiones, primero, no siempre colocando los problemas en los mismos sitios, y segundo, que lo hagan de la mano con los vecinos, no contra los vecinos. Eso es lo que estamos pidiendo. En esto y en muchas otras cosas, pero en este caso en concreto", ha concluido.