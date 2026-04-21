PSOE carga contra la "chapuza" de Almeida que obliga a aprobar un Plan Económico "por la puerta de atrás"

La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España).v - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha arremetido contra la "chapuza" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y que supone haber aprobado un Plan Económico Financiero 2026-2027 "por la puerta de atrás".

El Plan, que deberá pasar por el Pleno de la próxima semana, fue aprobado en la última Junta de Gobierno por un incumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio 2025 de 56,9 millones de euros.

La concejala del PSOE ha recordado en un comunicado que ya advirtió hace unas semanas que el Ejecutivo municipal había incumplido la regla de gasto, lo cual implicaba que tendría que aprobar un Plan Económico Financiero "con ajustes que tendrían repercusiones para madrileños y madrileñas", además de suponer encontrarse "bajo la tutela del Ministerio de Hacienda los próximos dos años".

"El Gobierno de Almeida respondió que en 2026 no iba a ser necesario adoptar medidas adicionales, pero, en la Junta de Gobierno del 16 de abril y sin darle ninguna difusión, otra vez por la puerta de atrás, han aprobado ese plan con recortes para poder arreglar el desaguisado que ellos mismos han hecho".

Supone "otra chapuza Almeida que se suma a todas las que ya lleva y que, de nuevo, pagan madrileños y madrileñas", ha lamentado Enma López.