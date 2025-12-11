El PSOE carga contra la moratoria de etiquetas de Almeida y critica la "original excusa" de la calidad del aire

Archivo - Etiqueta en un vehículo estacionado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha cargado contra la moratoria de acceso a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta anunciada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y ha criticado poner como "original excusa" la calidad del aire.
"El Gobierno de Almeida vuelve a hacerse trampas al solitario utilizando para ello la misma moratoria que se inventó el año pasado. Lo realmente original es la excusa que ponen esta vez. Estos 14.000 vehículos contaminantes no inciden negativamente en la calidad del aire", ha señalado Benito en declaraciones remitidas a los medios.
En este sentido, ha indicado que la contaminación "mata cada año en Madrid a 2.000 vecinos" y que cada vehículo contaminante que se retira de la circulación "incide directa y positivamente" sobre la salud. "Renovar coches salva vidas", ha afirmado.
Además, observa que el primer edil es "completamente ajeno" a los problemas de los madrileños ante "14.000 familias que no renuevan su coche contaminante". "No estamos ante 14.000 boicoteadores, sino ante ciudadanos que no pueden asumir el esfuerzo económico para adquirir un vehículo eléctrico", ha insistido. Ahí, añade, es "donde debe actuar" el Gobierno local, con una subida de la cuantía de las ayudas.
Igualmente, ha recordado que el 70% de los vehículos duermen en la calle con apenas puntos de recarga, una escasez que achaca a Almeida, que no "adapta" la ciudad a las "necesidades" del vehículo eléctrico. "Mientras el alcalde no ejerza de alcalde tendrá que seguir sorteando sus propias normas a base de trampas al solitario", ha zanjado.