PSOE censura "acusaciones muy graves" de la Comunidad a fotovoltaicas y le insta a ir a tribunales "si está tan claro"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha censurado las "acusaciones muy graves" de la Comunidad de Madrid en la expansión de la energía fotovoltaica y le ha instado a ir a los tribunales "si está tan claro" que ha habido irregularidades.

La crítica ha llegado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea al ser preguntada por la exigencia del Ejecutivo regional al central de que audite las declaraciones de impacto ambiental de macroplantas fotovoltaicas. En una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el consejero del ramo, Carlos Novillo, advierte de la "creciente preocupación" ante las "graves sospechas de prácticas corruptas".

Frente a ello, Mar Espinar ha reivindicado que España es "líder en energías renovables" y que esas fuentes son "el camino y el futuro", como entiende que ha demostrado la guerra de Irán.

"El señor Novillo está haciendo acusaciones muy graves y, desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que le invitamos es a recurrir a la vía judicial, si tan claro lo tiene, como lo hemos hecho nosotros con los pagos injustificados que este Gobierno está haciendo a Quirón o con ese agujero negro en el que se van miles de millones de euros de los madrileños, que es Madrid Network", ha planteado Espinar.

En una línea similar, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, lo que ha hecho es exigir a la Comunidad "contribuir a la transición energética instalando renovables" en el territorio madrileño acompasadas con la generación de desarrollo local y bienestar para la gente que vive cerca de esos parques solares.

"Instalar energía renovable en Madrid quiere decir energía más barata y mayor competitividad económica y vamos tarde pero esperamos que se avance y que se avance de manera justa beneficiando a todo el mundo", ha planteado la líder parlamentaria de la formación regionalista.

En cambio, el portavoz del PP en al Cámara, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que hay "más de 50 proyectos" aprobados en el territorio de la Comunidad de Madrid con "fundadas sospechas de corrupción" y que por ello se reclama esta auditoría para "ver si ha habido un problema y que se corrija".

Además, ha afirmado que el despliegue de la energía fotovoltaica tiene que hacerse de una forma "ordenada" y que esta actividad tiene que ser "compatible con el resto de los usos del suelo" como la agricultura o el urbanismo.

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha centrado el tiro en el PP a quien ha acusado de priorizar en los municipios donde gobierna la construcción de plantas fotovoltaicas en vez de la liberalización de suelo para la construcción de vivienda.