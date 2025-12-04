PSOE censura Presupuestos que "mienten y ocultan para aparentar gestión" y tratan como "negocios" los servicios públicos

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha cargado este jueves contra los Presupuestos de la Comunidad para 2026 que "mienten y ocultan para aparentar gestión" y tratan como "negocios" los servicios públicos.

"Ustedes se están convirtiendo en el mejor aval para las políticas de ultraderecha en este país y ya vemos su sesgo ideológico presupuesto a presupuesto", ha planteado el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, Fernando Fernández, quien ha sido el encargado de defender la enmienda a la totalidad de los socialistas a las Cuentas regionales.

Fernández Lara ha comenzado con una crítica a la mayoría absoluta del PP de la Cámara al entender que "no sabe gestionarla democráticamente" sino que apuestan por "la autocracia, el rodillo y la censura". Ha señalado que lo mejor que le podría pasar a la región sería el "acuerdo y el diálogo" entre fuerzas, pero que desde PP de Madrid se ha optado por "ignorar" a los demás votantes y volverse en el "mejor aval de las políticas de la ultraderecha".

SERVICIOS PÚBLICOS

La intervención del socialista ha tenido como columna vertebral la gestión de los servicios públicos, que ha afirmado que el Gobierno autonómico trata como un "negocio". Para ejemplificarlo ha señalado al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz y la conversación filtrada del CEO de Ribera Salud llamando a desandar el esfuerzo realizado en 2022 y 2023 para reducir listas de espera.

"Cambiar pacientes por clientes. Esa es la imagen descarnada de una presidenta y de una mayoría absoluta que se les haya indigestado al Gobierno regional (...) Hacer negocio con los derechos de la salud de los madrileños es la seña de identidad de su presupuesto sanitario", ha afirmado Fernández Lara, quien ha afirmado que estas Cuentas incurren en una infrafinanciación de esta cartera al no contemplar el gasto real efectuado este año.

Ha asegurado que frente al "lema de 50 millones diarios para Sanidad" la realidad que se esconde es "8,5 millones diarios que se reducen para la sanidad pública" porque el aumento "se concentra básicamente en los conciertos privados y en recetas médicas".

"La realidad de lo que ustedes ejecutan, lo hemos visto hace poco en la liquidación de 2024, lo que hoy usted vende a bombo y platillo después se convierte en un presupuesto ilusorio, en un presupuesto regresivo para los servicios públicos en esta Comunidad", ha planteado Fernández Lara, quien considera que conforme "aumenta la codicia y los negocios particulares" del Gobierno autonómico también lo hace la "desprotección de los madrileños".

Considera que las Cuentas para 2026 tienen "una compleja relación con la realidad" ya que ha cifrado en un 32% la "infrafinanciación" con las obligaciones reales que se han conocido en la liquidación del anterior.

Cree que estos Presupuestos convierten "la sanidad, la educación el cuidado de los mayores y la universidad pública en negocios" al apostar por una "política de desigualdad".

"INQUILINOS" DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

En este punto Fernández Lara ha afirmado que cuando la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, saca pecho de los mayores Presupuestos de la historia "no dice otras cosas" como que otros son los que tienen la "carga de esfuerzo" de su financiación.

Ha señalado a los 1.350 millones en transferencias del Gobierno central y ha afeado que "solo por confrontación política" se renuncie a cuestiones como la Senda de Déficit 2026-2028 que incluye ese "margen fiscal de 1.088 millones de euros que darían para costear los servicios públicos" o la quita de deuda.

"Solo los fondos procedentes de otras administraciones vuelven a salvar su presupuesto, señora consejera. Le permiten a usted plantear estas cuentas y dedicarse nuevamente a parasitar miles de millones el mayor traspaso de fondos realizados nunca por un gobierno de España a una comunidad autónoma en este país. Y ustedes ahí siguen, ahí siguen ustedes en su victimismo absurdo", ha lanzado Fernández Lara tras acusar al PP de no haber asumido aún que el 23 de julio de 2023 15 millones de españoles "decidieron que no gobernaran".

Asimismo, ha criticado el "trampantojo" a los madrileños en materia fiscal "haciéndoles creer que están en el mismo barco fiscal" que un "puñado de millonarios" para que acepten cuestiones como el "despropósito fiscal de regalar un 20% a millonarios extranjeros a cambio de que no pongan un duro ni en la actividad económica ni en el trabajo de esta Comunidad".

El socialista ha terminado insistiendo en su crítica a unos "Presupuestos Pinocho, que cuando más se estudian, más grande es la mentira que esconde" y que, a sus ojos, no apuesta por un Madrid "transformador, dinámico, acogedor y diverso".