El PSOE-M comienza este mes la elección de candidatos en grandes municipios y ratifica a sus alcaldes

Comisión Ejecutiva Regional Del PSOE-M - PSOE-M

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha reunido este lunes a la Comisión Ejecutiva Regional en el pistoletazo de salida del curso político previo a los comicios electorales y ha dado luz verde al calendario para la elección de los candidatos a las Alcaldías de los municipios madrileños de más de 20.000 habitantes, que comenzará este mismo mes de septiembre.

Una reunión en la que se acordó la proclamación como candidatos de aquellos socialistas que ya dirigen sus municipios, una vez que antes del verano fueron confirmados también los cabeza de lista a la Comunidad de Madrid, el ministro Óscar López, y al Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, que se impuso en primarias a Enma López.

De cara a este curso político, desde la dirección del PSOE-M han subrayado el "objetivo claro" que se han marcado: "ganar, cambiar Madrid y sacar al PP de las instituciones". "Para que la vivienda sea accesible, la sanidad funcione y los servicios públicos sean una prioridad, es necesario gobernar Madrid y sacar al Partido Popular de las instituciones que solo instrumentalizan para su propio beneficio", han indicado desde la dirección socialista.

En declaraciones remitidas a los medios, la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha recalcado que se trata de la recta final de "una carrera de fondo" en la que los socialistas van "a darlo todo para cambiar Madrid, ganar a la derecha y sacar al PP de las instituciones, que solamente utiliza para su aprovechamiento personal y para crear crispación en la sociedad madrileña".

"Los madrileños hemos visto cómo Ayuso --la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso-- y al PP de Madrid se han montado una fiesta en un ático que pagamos entre todos, pero que solamente disfrutan unos pocos. Mientras se reparten las comisiones y los negocios vemos cómo se incrementa la lista de espera de la sanidad pública o cómo las partidas contra la prevención de incendios se reduce o cómo los jóvenes no pueden acceder a una vivienda en esta Comunidad", ha remarcado.

En esta línea, ha destacado además que el PSOE-M ratificará a sus alcaldes como candidatos "porque han estado con sus vecinos dándoles soluciones justas" y elegirá a los cabezas de lista en aquellos municipios donde quieren volver a gobernar. "Para que la vivienda sea accesible, la dependencia funcione y la educación vuelva a ser prioritaria necesitamos gobernar Madrid. Llegó el momento del cambio. Es la hora", ha zanjado.