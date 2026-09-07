PSOE-M confirma a sus primeros candidatos para 2027 con Hita en Arganda, Recuenco en Leganés o Juana López en Móstoles

Archivo - Imagen de recurso del alcalde del Ayuntamiento de Arganda del Rey, Guillermo Hita. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Madrid ha confirmado a los primeros candidatos a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027 en localidades de más de 20.000 habitantes que han optado al proceso de primarias, entre los que destacan Guillermo Hita en Arganda del Rey, Miguel Recuenco en Leganés o Juana López en Móstoles.

Solo en tres municipios se ha presentado más de un aspirante que ahora iniciarán la recogida de avales para sus candidaturas. Estos son Boadilla del Monte, en la que aspiran a la candidatura Alessandra del Mónaco Rubio y Rubén Darío Jaimes Chacón; Colmenar Viejo, con Daniel Gómez Sanchidrián y Paloma Madroñas Aveleiras; y Pinto, con Jaume Cortina Silvestre y Diego Ortiz González, han indicado los socialistas madrileños en un comunicado.

La Comisión Federal de listas, también, ha confirmado a dos alcaldes y una alcaldesa que ya habían expresado por escrito su voluntad de repetir como cabezas de lista: Ramón Jurado en Parla, Candelaria Testa en Alcorcón y Rafael Martínez en San Martín de la Vega. También se ha designado a Javier Rodríguez Palacios candidato a la Alcaldía de Alcalá de Henares.

El resto de candidatos ya proclamados al no haberse presentado más aspirantes son: En Alcobendas, Ángel Sánchez Sanguino; Algete, Juan Jesús Valle García; Aranjuez, Óscar Blanco Hortet; Arganda del Rey, Guillermo Hita Téllez; Arroyomolinos, Pascual Jiménez del Castillo; Collado Villalba, Andrés Villa Fernández-Mayoralas; Galapagar, Alberto Gómez Martín; Humanes de Madrid, Ana Millán Pleite; Leganés, Miguel Recuenco Pérez, y Majadahonda, David Rodríguez Cabrera.

A ello se suman en Móstoles, Juana López Pagán; Paracuellos del Jarama, Teodoro Piñuela Pérez; Pozuelo de Alarcón, Helio Cobaleda Esteban; Rivas Vaciamadrid, Alberto Cabeza; Las Rozas, Ángel Álvarez Recio; San Sebastián de los Reyes, Claudia Sánchez Montero; Torrejón de Ardoz, Javier Castillo Soria; Torrelodones, Víctor Ibáñez Pérez; Tres Cantos, Silvia Lucena Blas; Valdemoro, Vicente López-Peláez Roncero; Villanueva de la Cañada, José Antonio García Regueiro, y Villaviciosa de Odón, Samuel Gómez Fernández.