PSOE critica que alcalde de Valdemorillo defina a su portavoz como "cáncer y metástasis" y este habla de tergiversación

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Valdemorillo. - AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Valdemorillo ha criticado este viernes que el alcalde de la localidad, Santiago Villena (PP), se refiriera en el Pleno del Ayuntamiento al portavoz socialista, Enrique Plato, como representante del "cáncer y la metástasis", mientras que el primer edil ha acusado al PSOE local de tergiversación y ha negado ánimo de despreciar a nadie y menos a los afectados por esta "cruel enfermedad".

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo durante el turno de preguntas del Grupo Municipal Socialista en el Pleno del Ayuntamiento. "Usted Sr. Plato (portavoz del PSOE) representa lo peor del zapaterismo y el sanchismo, el cáncer y la metástasis", subrayó el regidor en su intervención.

Desde el PSOE ven "completamente despreciable e indigno" de un alcalde que se use como "insulto" a un adversario político "el dolor y el sufrimiento que una enfermedad tan terrible como el cáncer produce en los enfermos y en sus familias".

Además, los socialistas de Valdemorillo han subrayado que el objetivo del primer edil era "ocultar" la denuncia que realizó el PSOE local en el Pleno "sobre los más de 13,5 millones de euros" que, según apuntan, el alcalde "lleva pagados en facturas irregulares" desde que llegó al cargo.

Por ello, desde el PSOE se ha reclamado al primer edil de la localidad la retirada de "esas reprobables palabras" y la petición de perdón "a los enfermos y sus familiares por utilizar esa terrible enfermedad como insulto".

FIEL REFLEJO DE LA MANIPULACIÓN DE LA IZQUIERDA

En declaraciones remitidas a Europa Press, el alcalde de la localidad ve "tergiversación" por parte de los socialistas. "Es el fiel reflejo de la manipulación a la que nos tiene acostumbrada la izquierda política en España", ha remarcado el primer edil.

Según ha explicado, utilizó "una metáfora o símil" para denunciar "lo que representa el zapaterismo y el sanchismo en España, cuyo representante más genuino es el señor Platón en Valdemorillo". Así, ha remarcado que no hubo ninguna intención de tratar con "desprecio a nadie y menos a los enfermos y fallecidos por esta cruel enfermedad".

Una intervención además, ha indicado, en respuesta a un vídeo publicado por el PSOE local sobre las pasadas fiestas patronales y en el que, "remitiéndose a la simbología del nodo del antiguo régimen, despreciaban y se mofaban de la cultura y tradiciones de Valdemorillo".

Así, ha subrayado que sus palabras no fueron en respuesta a la supuesta falta de explicaciones por una relación de facturas, "cuyo pago se aprobó en el marco de un procedimiento previsto en la ley y con todos los informes de conformidad". "Eso ya se debatió en otro momento de la sesión", ha puntualizado.

"Una vez más, asistimos a otro capítulo de la tergiversación hecha noticia. Ellos se pueden reír y despreciar todo lo que representamos, sacar a pasear los fantasmas del pasado cuando quieran, para dañar, pero los demás no podemos denunciar sus tropelías. Que pierdan toda esperanza conmigo", ha zanjado el regidor.