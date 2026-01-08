PSOE critica que Ayuso se reúna con Milei y no "trabaje" por Madrid: "Es importante saber el lugar que se ocupa"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante una rueda de prensa, tras una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por reunirse este jueves con el presidente de Argentina, Javier Milei, y le ha afeado que no trabaje por Madrid.

"Es muy importante saber el lugar que se ocupa en el mundo. Si tiene ganas de reunirse, aquí tiene a los alumnos de la Formación Profesional, al más de millón de madrileños que está lista de espera, a los centros de Atención Primaria que no pueden abrir por las tardes las consultas porque dice que no hay dinero, a los rectores de las universidades, a esos 250 científicos que ha dejado sin becas para poder acabar la tesis", ha espetado la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, antes de una reunión junto a su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, para coordinar la acción política.

Esta mañana se conocía que Ayuso se reunirá con el mandatario argentino este jueves en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras una intervención militar de Estados Unidos.

Espinar ha insistido en que la presidenta autonómica debería de dejar de "ser la franquicia ultra de España" y de "pegarse la vida cañón" al tiempo que dice que "no hay dinero" para las preocupaciones de los madrileños.

Frente a ello, ha situado a un partido socialista que lleva "un año proponiendo medidas muy concretas en vivienda, universidad y sanidad" que son rechazadas por el Ejecutivo regional encabezado por Ayuso al tiempo que "por lo bajini ha vuelto a transferir 500 millones de euros a la empresa a la que trabaja su novio".

"Cuando tenemos a más de un millón de madrileños en lista de espera, la respuesta de la señora Ayuso es siempre la misma, no hay dinero. Cuando tenemos a los alumnos de formación profesional sin plazas para poder hacer sus prácticas, la respuesta es siempre la misma. No hay dinero. Pero lo que estamos haciendo los madrileños es seguir pagando la fiesta privada en el ático de la señora Ayuso. Ahí sí que no se respire miseria", ha rematado.