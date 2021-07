El PSOE critica la "dejación de funciones en beneficio de intereses privados" en el Hospital Infanta Elena

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha criticado este lunes la "dejación de funciones en beneficio de intereses privados" que ha realizado la Comunidad de Madrid al actualizar el pago a la concesionaria del Hospital Infanta Elena de Valdemoro hasta los 1.001 millones en 16 años.

En un vídeo distribuido a los medios de comunicación, Jalloul ha señalado que el PSOE ya ha advertido del modelo de colaboración público-privada que defiende el PP, que lo que busca es "desmantelar un servicio público, como es la sanidad, para beneficiar a empresas privadas".

"Nosotros no estamos en contra de la colaboración público-privada siempre y cuando no sea en detrimento de los servicios públicos", ha defendido, además de subrayar que no se trata solo de una posición ideológica del Gobierno regional, sino de la "ineficacia e ineficiencia del modelo del PP".

"Vamos a exigir en la Asamblea la transparencia y la paralización de estas políticas que tanto dinero están costando a los madrileños", ha afirmado la portavoz socialista.