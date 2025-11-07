PSOE critica la "dejadez" de Almeida por "dejar morir" a comercios y no pedir más ayudas por la ampliación de Línea 11

Archivo - Obras de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid en Palos de la Frontera - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Enma López, ha criticado la "dejadez" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por "dejar morir" al pequeño comercio por la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid y no reclamar más ayudas a la Comunidad.

"Proteger el comercio de proximidad es una obligación del Ayuntamiento, no una opción", ha afirmado durante su visita a comerciantes afectados por las obras del intercambiador de transportes y la prolongación de la Línea 11, donde ha advertido que "no sabe" si estos establecimientos llegarán abiertos al final de los trabajos.

Por este motivo, ha pedido a Almeida que "reclame" en la sede del Ejecutivo autonómico que se "amplíen" las ayudas y lleguen "a todos los comerciantes afectados" si de verdad "defiende" al pequeño comercio.

"Ahora mismo (Almeida) tiene una oportunidad de reclamar en la Puerta del Sol que se amplíen esas ayudas, que de verdad lleguen a todos los afectados y que, aunque haya unas obras que probablemente en el futuro traigan ventajas, Lo que es importante es que ese pequeño comercio sea capaz de aguantar hasta ese final de las obras", ha resaltado.

La portavoz adjunta también ha advertido a los medios que ya se están "repitiendo" escenas vistas en otros barrios, como Delicias, donde, según ha explicado, hubo negocios que echaron el cierre con los trabajos del suburbano. "Nos encontramos en la misma situación: escaparates con carteles de 'se cierra' o 'se traspasa'. Falta planificación, ayudas y una estrategia de contingencia para evitar que esto vuelva a pasar", ha afirmado.

López también ha lanzado un mensaje a la Comunidad de Madrid criticando el "difícil acceso" a estas ayudas y el "corto plazo" disponible, algo que, según ha trasladado, "da la sensación de que quieren que nadie las pida". "Las sacan a escondidas, con muy poca información y con plazos muy reducidos", ha indicado.

PIDE QUE AYUNTAMIENTO "ESCUCHE A LOS VECINOS"

Por otro lado, López ha pedido a los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y en Ayuntamiento que "escuchen a los vecinos" en relación a la ampliación de la Línea 11 de Metro.

Este viernes, siete asociaciones vecinales del distrito de Fuencarral-El Pardo han presentado una alegación conjunta para pedir a la Comunidad de Madrid reconsiderar el actual proyecto de prolongación de la Línea 11 de Metro y recuperar su trazado original hasta Avenida de la Ilustración, en el barrio de Peñagrande, ya que se podrían dejar fuera del futuro recorrido a más de 120.000 residentes del norte de Madrid.

Sobre esta cuestión y preguntada por los medios, la socialista ha instado a que se llegue "a un acuerdo que beneficie a todos los vecinos y vecinas".

"Desde el PSOE estamos siempre a favor de ampliar el transporte público, de que llegue a la mayor parte de los vecinos y, sobre todo, de que se escuche en una ciudad que por desgracia cada día está más atascada y que no puede aguantar más contaminación", ha concluido.

CARABANTE DEFIENDE QUE EL RESULTADO BENEFICIARÁ A COMERCIANTES

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido que el resultado de las obras beneficiará a madrileños y comerciantes, ya que convertirá Conde y Casal en un intercambiador "muy potente" de transporte público que dará servicio a las líneas 11 y 6, con multitud de viajeros.

"Lo que tiene que hacer Emma López es preocuparse de verdad por los autónomos, por los trabajadores que se ven todos los días atrapados en los trenes de Cercanías y sobre los que no ha hecho ni una sola mención el PSOE", ha aseverado Carabante en la plaza de Oriente.