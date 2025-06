El PSOE critica la "falta de voluntad" del Gobierno municipal para reconocer a Arturo Soria y Clara Campoamor

La delegada de Cultura contesta que no es su competencia ejecutar estos reconocimientos

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cargado contra el Gobierno municipal por su "falta de voluntad" en realizar los reconocimientos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Madrid a Arturo Soria y Clara Campoamor, respectivamente, y ha exigido "honrar a quienes hicieron ciudad".

"Otras iniciativas se tramitan en tiempo récord porque una placa promovida por el PP para una sala de ensayo se aprueba y ejecuta en 12 días (en referencia a Mario Vaquerizo), mientras que estos reconocimientos llevan años bloqueados. No es un problema técnico, es falta de voluntad", ha afirmado el concejal socialista Jorge Donaire en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte.

La delegada del ramo, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido que su área "lo único que puede hacer es tramitar un reconocimiento", pero que la ejecución "no le corresponde". Ha criticado que concejal haya llevado este tema a la comisión y ha lanzado que Donaire "ha venido sin desayunar", en referencia a las declaraciones que realizó el presidente, Pedro Sánchez, en rueda de prensa posterior a la Ejecutiva regional, donde indicó que "son las cinco y no he comido".

El concejal socialista ha lamentado que a Rivera de la Cruz "no le preocupe la incapacidad que tiene este Ayuntamiento para cumplir acuerdos unánimes adoptados hace más de cuatro años" y ha exigido que se entreguen los dos reconocimientos.

"No hay ni acto solemne ni diploma ni insignia. Esto no es un caso aislado es un patrón. Una placa impulsada para el PP se aprueba y se ejecuta en 12 días y los homenajes de Arturo Soria y Clara Campoamor siguen bloqueados. Sólo se cumple si la propuesta es del partido que gobierna. Eso no es gestión institucional, es propaganda", ha apuntado.

Rivera de la Cruz ha contestado que "la falta de respeto" es que el PSOE "lleve este tema para atrapar otras vergüenzas que tienen ustedes en su casa". Ha insistido en que su área "no puede hacer más con este procedimiento porque no es de su competencia".