El PSOE critica que el Gobierno municipal haya comenzado a "desmantelar" Madrid Central “por la puerta de atrás”

Publicado 26/12/2019 14:37:47 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Medio Ambiente y Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento, Alfredo González, ha criticado que el Gobierno de PP y Cs haya comenzado a "desmantelar" Madrid Central "por la puerta de atrás".

El paquete de medidas aprobadas en la Junta de Gobierno para flexibilizar Madrid Central "combina un batiburrillo de moratorias, mezcla algunas razonables con otras que no lo son, y aprueba otras, como la apertura del tráfico de paso en ciertas calles, que suponen empezar a desmantelar la zona de bajas emisiones".

Lamentan desde el grupo municipal que sólo seis días después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara la propuesta del PSOE para que el Gobierno no tome ninguna medida que aumente el tráfico y la contaminación en Madrid asisten "a un nuevo intento del gobierno para descafeinar Madrid Central y reducir su eficacia en la lucha contra la contaminación".

"Volvemos a comprobar que la obsesión de Almeida con Madrid Central no tiene límites", destaca el edil socialista, que añade que el alcalde "no ha podido eliminarlo de golpe, como intentó en junio, porque los jueces le pararon en seco y no ha podido aún abrir la circulación a los más de 500.000 vehículos con etiqueta C porque requiere modificar la ordenanza".

Por eso ahora "lo intenta con pequeños cambios, por la puerta de atrás, en periodo navideño y sin aportar justificación suficiente que lo motive". Para el edil del PSOE, "la apertura del paso de vehículos por las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles demuestra que este gobierno no ha entendido nada de lo que significan las zonas de bajas emisiones".

El edil ha destacado que Madrid Central nació no sólo para reducir el tráfico en la zona centro sino también para desincentivar el tráfico de vehículos contaminantes en el conjunto de la ciudad, de modo que, al abrir estas calles "se está fomentando el tráfico en la zona frontera con Madrid Central y se da un nuevo impulso al 'efecto llamada' que este gobierno está provocando desde que tomó posesión en junio pasado".

PRÓRROGAS "RAZONABLES" Y OTRAS "INJUSTIFICADAS"

González también señala algunas prórrogas "razonables", como las de los permisos de los padres de alumnos, pero otras "no están justificadas", donde incluye las que "alteran el calendario de aplicación de las normas de Madrid Central, que deberían ser excepcionales y justificarse una por una, teniendo en cuenta que todos los usuarios conocían desde hace más de un año que el 31 de diciembre de 2019 no se iba a permitir el acceso a los vehículos sin etiqueta".

"Pese a ello, el gobierno ha decidido dar una amnistía temporal con carácter general, sin detenerse, como sería su obligación, a analizar caso por caso", señalan en el PSOE, que añaden que las razones ofrecidas para extender el horario de acceso de motos y motocicletas "no compensan el efecto negativo de esta medida sobre las emisiones contaminantes" ya que este tipo de vehículos pueden llegar a emitir hasta seis veces más dióxido de nitrógeno que un coche de gasolina.

"Mientras comienza a desmantelar poco a poco y por la puerta de atrás Madrid Central, el gobierno continúa malgastando ocasiones para solucionar los verdaderos problemas que tiene la aplicación de este sistema, como son mejorar la información, agilizar los permisos, solucionar los fallos informáticos o acelerar la tramitación de las multas, que en ocasiones se retrasan más de dos meses", ha subrayado González.

Y es que el Gobierno local, a su juicio, "sigue sin dar una solución a los miles de residentes en el distrito centro o a titulares de la Tarjeta de Estacionamiento para Personas de Movilidad Reducida que tenían permiso para acceder a las áreas de prioridad residencial y que por falta de información no pudieron renovar a tiempo sus permisos para acceder a Madrid Central". Estas personas acumulan hasta 30 ó 40 sanciones por vehículo, han señalado los socialistas.

Alfredo González ha resumido que este acuerdo de la Junta de Gobierno supone, por un lado, "empezar a desvirtuar algunas de las medidas de Madrid Central y, por otro, con la aprobación indiscriminada de moratorias, trata de ganar tiempo hasta el siguiente asalto contra esta zona de bajas emisiones que emprenderá con la nueva ordenanza de Movilidad".