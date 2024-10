El PSOE critica el plan municipal de natalidad en la capital por "insuficiente y privatizador"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista Ana Lima ha criticado el plan de fomento de natalidad firmado por el gobierno de José Luis Martínez-Almeida por "insuficiente y privatizador".

"Una familia no se atreve a establecer su proyecto de vida teniendo hijos por una ayuda muy puntual de 500 o mil euros, así como tampoco lo hace si no tiene garantizada una plaza en una escuela infantil y una beca de comedor", ha constatado Lima en un comunicado.

El PSOE ha presentado en la Asamblea una propuesta para que las rentas familiares de 35.000 euros para abajo tengan garantizadas las becas de material de comedor y una plaza en escuela infantil.

"Así como que el problema de la vivienda no sólo hay que tenerlo en cuenta para las familias que ya tienen hijos, sino para aquellas personas jóvenes que están mayormente afectadas y que no van a establecer un proyecto vital teniendo hijos si no tienen garantías", ha indicado.