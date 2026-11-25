Decenas de personas durante la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La manifestación - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-M y candidata al Congreso por Madrid, Lorena Morales, ha denunciado "los recortes salvajes" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en materia de violencia de género y ha asegurado que la sociedad está viviendo "un auténtico cuento de la criada".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas durante la manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), donde ha lamentado que la estrategia contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid lleve "cinco años caducada", al igual que la estrategia contra la trata.

"(El PP) Ha votado en contra en la Asamblea de Madrid de aplicar la renovación del Pacto de Estado y se niega a incorporar violencias que sufrimos todas como la violencia digital o también la violencia económica y la vicaria", ha señalado.

En este sentido, ha denunciado que el número de admisiones para acceder a una vivienda pública en la región por parte de las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos ha descendido "un 64%".

"¿Qué pretende la señora Ayuso, que las mujeres tengan que seguir con el verdugo porque no tengan a dónde ir, que se vayan debajo de un puente con sus niños y niñas mientras ella se ha pagado un aticazo de 6,3 millones de euros con el dinero de los madrileños?", ha reprochado Morales.

Además, ha acusado a la presidenta madrileña de ser "la única" que "no condena" los crímenes machistas en su comunidad y ha recordado que siete de las 47 mujeres asesinadas por violencia de género este año en España lo han sido en Madrid, lo que sitúa a la Comunidad, según ha señalado, como "la segunda región con más asesinadas".

Desde la protesta, la dirigente socialista ha llamado a la unidad de las mujeres de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha advertido del riesgo de retrocesos en sus derechos y libertades.

"Que las mujeres lo tengan muy presente que puede ser una involución brutal y que salgamos el 29 de noviembre pensando en nuestras abuelas que tantísimo lucharon porque tuviéramos derechos y libertades que ellas no podían ni soñar y por nuestras hijas para que no las lleven a un pasado muy oscuro del que costó mucho salir", ha reivindicado.