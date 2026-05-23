El PSOE defiende la "dignidad" de las educadoras infantiles y pide al PP que "no se esconda detrás de competencias"

Educadoras infantiles manifestándose en la Puerta del Sol. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Las portavoces socialistas en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, y en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, han acompañado este sábado en las calles de la capital la manifestación estatal de las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) para defender "su dignidad" y han pedido al PP "que no se esconda detrás de competencias".

La manifestación, convocada por CC.OO., ha arrancado a las 12.00 horas desde la estación de Atocha reuniendo a profesionales infantiles de todo el país tras la huelga estatal del pasado 7 de mayo para exigir, tanto a las distintas administraciones como a las patronales, "una mejora radical de las condiciones de trabajo del 0-3".

Una protesta que llega después del encuentro entre la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, y la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles que se materializó en nuevos contratos en las escuelas infantiles de gestión indirecta, según vaya terminando la vigencia de los actuales, que incluirá la presencia de dos educadoras por aula.

Tras la cita, Zarzalejo recordó que la competencia para bajar ratios es "exclusiva" del Ejecutivo central desde el año 2020. "Hemos solicitado dos veces una reunión con la ministra de Educación (Milagros Tolón), que es la que tiene la competencia especialmente para las bajadas de ratio. No hemos obtenido respuesta", lamentó.

En este sentido, Espinar ha cargado contra la Comunidad por "esconderse detrás de competencias, de convenios y del Ministerio", y ha acusado a la consejera de "mentir a todo el mundo todo el tiempo", así como de intentar "negar que el Gobierno de España ha dado 50 millones para crear más plazas de 0-3".

"La Comunidad tiene competencias y tiene que asumirlas. Puede y debe defender que las ratios bajen, puede revisar las tablas salariales, puede revisar los pliegos, puede garantizar la pareja educativa. Lo que tiene que hacer el Gobierno autonómico es política, por una vez, porque la gente que está aquí no está pidiendo privilegios, está pidiendo dignidad para educar y cuidar a los bebés madrileños", ha manifestado.

MAROTO ACUSA A ALMEIDA DE "DAR LA ESPALDA" A LAS TRABAJADORA

Por su parte, Maroto ha tachado de "vergüenza" las políticas del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida (PP), por "dar la espalda" a las trabajadoras infantiles y, en la misma línea que Espinar, le ha pedido que "no se esconda detrás de competencias que dice que no tiene".

"Frente a la dignidad está la vergüenza. La vergüenza de un Gobierno municipal que da la espalda a los servicios públicos tan importantes como son la educación de nuestros niños y niñas. Así que basta ya, señor Almeida, no se esconda detrás de las decisiones contrarias a la dignidad de estas mujeres y hombres que están hoy diciendo que 'basta ya'. Reúnase con ellas, asuma compromisos y dé dignidad a una etapa", ha añadido.

La concentración se ha dirigido a la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno regional, completando semanas de movilizaciones con las que CC.OO. reivindica una inversión real que garantice la integración plena en el sistema educativo de 0 a 3 años, la reducción de ratios según la normativa europea (4, 6 y 8 niños) y apoyos suficientes para el alumnado con necesidades especiales.