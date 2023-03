El PSOE-M defiende que no suspenderán de militancia a Noelia Posse hasta que haya una apertura de juicio oral

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha defendido que no suspenderán de militancia a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, hasta que haya una apertura de juicio oral y ha insistido en ser "coherentes" en esta situación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez que instruyó el denominado caso ITV que procese a la alcaldesa de Móstoles y a siete ediles de la Junta de Gobierno al considerar que no se puede descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

A este respecto, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Lobato ha indicado que la línea se ha puesto en "la apertura de juicio oral", por lo que ha pedido "coherencia máxima". El día que se abra juicio oral a cualquier militante de base de la agrupación de algún municipio o el máximo dirigente del partido se le suspenderá "su militancia de inmediato y no será candidato".

"Igual que hay muchos imputados del PP, de los que yo no hablo porque no hago demagogia ni populismo. La línea está en la apertura de juicio oral con contundencia máxima. Vamos a ver cómo evoluciona y hay que estudiar la situación procesal pero, en este momento, no se ha hecho apertura de juicio oral", ha defendido.