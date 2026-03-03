PSOE dice que el "parche" del presupuesto plurianual no "resuelve el problema de fondo de una universidad maltratada"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha afirmado que el "parche" del acuerdo de presupuesto plurianual suscrito este martes por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores "no resuelve el problema de fondo de una universidad maltratada y abandonada por un gobierno que únicamente favorece a sus chiringuitos".

Lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, quien ha asegurado que se mantiene el "déficit estructural" de unos centros universitarios que son "los peores financiados de todo el país y a años luz de las capitales europeas".

Este nuevo modelo de financiación plurianual elaborado por el Gobierno regional contempla 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031. En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.

De los casi 14.800 millones de financiación previstos hasta 2031, un total de 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos, siendo la primera vez en la historia que las universidades cuenten con una propuesta de financiación plurianual.

"Lo de hoy es la constatación de un fracaso. No habrá una ley de universidades que era una apuesta personal de la señora Ayuso y un compromiso personal, y no lo ha logrado sacar adelante porque era una ley perniciosa, que atentaba contra la autonomía universitaria y contra la libertad de cátedra", ha añadido Espinar.

A renglón seguido, ha señalado que esperarán "a ver la letra pequeña" del acuerdo pero ha adelantado que no cumple con el objetivo del 1% del Producto Interior Bruto de la ley estatal. "Les han hecho elegir entre susto o muerte", ha zanjado.