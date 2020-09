PSOE dispuesto a negociar el presupuesto de 2021 aun con "silencio cómplice" de Almeida ante gestión de pandemia de PP

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha mostrado su "disposición a negociar el presupuesto de 2021" con el equipo encabezado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, así como colaborar en la elaboración de proyectos para la ciudad susceptibles de ser financiados por fondos europeos, incluso aunque el regidor haya mantenido un "silencio cómplice" ante la gestión de la pandemia por parte de su partido, el PP.

En el Pleno del Estado de la Ciudad, Hernández ha afeado a Almeida "su silencio ante la falta de rastreadores, su silencio cómplice frente a los constantes ataques al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ni su compañera Cayetana Álvarez de Toledo".

"No le he escuchado una sola palabra sobre los servicios de urgencias cerrados, ni sobre las instrucciones para no enviar a los mayores contagiados a los hospitales. No ha reclamado ayuda a la Comunidad para paliar la emergencia de las colas del hambre, ni le he escuchado una palabra sobre la falta de personal sanitario, como en el centro de salud de Abrantes, en Carabanchel, que ha abierto desde el 26 de agosto pero sin facultativos. Ni un comentario sobre las aglomeraciones en el Metro pero se apuntó al señuelo de Barajas", ha enumerado.

"NO HAN HECHO NADA, COMO SI ESTA PANDEMIA NO EXISTIERA"

En cuanto a la gestión municipal, Pepu Hernández ha lamentado que la Tarjeta Familias se activara tarde, a finales de agosto, y sin que conlleve un aumento del personal de Servicios Sociales, o que se haya puesto en marcha un BiciMAD sin base fija "doce veces más caro". También ha criticado que no se hayan abierto los patios escolares fuera del horario lectivo. En resumen, "en estos meses no han hecho nada, como si esta pandemia no existiera".

A lo que ha sumado que "no hay un plan específico contra el cambio climático" y que la Estrategia 360 "es precipitada, sin consenso, ni calendario o presupuesto". También ha advertido a Almeida que si eliminara Madrid Central finalmente la ciudad se enfrentaría a "un aumento de la contaminación y a pagar más de 60 millones de euros para devolver más de 800.000 multas" interpuestas en la zona de bajas emisiones.

Pepu Hernández, por otro lado, considera que en el PP del Gobierno municipal "tienen más problemas con Cs que con Vox por el afán de protagonismo de la vicealcaldesa, Begoña Villacís". "Es un gobierno que no ha conseguido tener una sola voz y se demuestra porque la mayoría de la ciudadanía desconoce quién es la portavoz" del Ejecutivo, Inmaculada Sanz.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))