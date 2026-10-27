PSOE exige al Ayuntamiento negociar con las educadoras infantiles y Fernández responde que solo secundan huelga un 3,5%

Archivo - El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrido, José Fernández - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE ha exigido al Ayuntamiento de Madrid negociar con las educadoras infantiles tras seis meses de huelga, a lo que el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha respondido que solo secundan la huelga un 3,55%.

Se trataba de una proposición socialista en la que se instaba a la Comunidad de Madrid a negociar con los docentes en huelga indefinida y al Ayuntamiento de la capital a hacer lo propio con las escuelas infantiles, que ha sido rechazada por PP y Vox.

María Caso ha destacado que esta es la primera vez que todos los niveles educativos han ido a la vez a la huelga porque "ser educadora o docente de la pública es incompatible con vivir una vida digna".

"Me daría vergüenza que después de seis meses de huelga indefinida de estas educadoras infantiles y después de dos semanas de huelga indefinida del resto de etapas, tuviera que venir la oposición a exigirles que se sienten con carácter inmediato a la mesa a negociar", ha espetado.

Ha afirmado, a renglón seguido, que tanto el PP de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, como del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, serían más propensos a apoyar una iniciativa para "instar a insultar a la comunidad educativa" que para negociar.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, por su parte, ha afirmado que actualmente solo un 3,55% de las trabajadoras de las huelgas infantiles la están secundando. Ha reivindicado que desde el Consistorio han hablado con las huelguistas y que le han trasladado "reiteradas veces" que "todo está en el convenio colectivo" y les ha instado a negociarlo con los sindicatos y no "tirar la patata caliente" al Consistorio.

Asimismo, ha acusado a los socialistas de "tirar piedras" sobre la red de escuelas infantiles, que es "la mejor de España". Por último, ha preguntado al PSOE si están "de acuerdo con que no se cumplan los servicios públicos", tras señalar, citando una información de 'El Mundo', que "1.355 familias se vieron afectadas porque no cumplieron los servicios mínimos en las escuelas infantiles en 13 distritos".

En cambio, el edil de Vox Fernando Martínez Vidal considera que no apoyar esta iniciativa de respaldo a una huelga educativa "no significa estar en contra de los profesores ni de sus condiciones laborales".

"Vox comprende a los docentes y sus reivindicaciones. Pero no compartimos la instrumentalización que de ellos hacen los sindicatos", ha lanzado el concejal, que entiende que muchos de los problemas de este sector son "responsabilidad de las leyes educativas socialistas".

En cambio, la edil Olga Martínez de Más Madrid ha cargado contra el "bochornoso espectáculo que están dando los gobiernos del PP ante las huelgas educativas" y les ha acusado de "esconderse" y no "dar la cara".

Ha sacado pecho de unas trabajadoras de lo público que "se dejan la piel en las aulas" con "condiciones insostenibles, con un enorme compromiso para no fallarle a la infancia de la región". "Hay que sentarse y hay que atender las reivindicaciones de los trabajadores de la educación pública madrileña y que el dinero público sirva para mejorar un servicio público como es la educación y no para comprarle áticos a la señora Ayuso", ha rematado.

A este debate han asistido en la tribuna de invitados representantes de las escuelas infantiles, que cuando ha salido rechazada han empezado a increpar a los concejales, ante lo que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha pedido que se les sacara del Pleno.