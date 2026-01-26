PSOE exige a Ayuso "dar explicaciones" sobre Madrid "cuando se canse de hacer el idiota" con la dimisión de Puente

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha exigido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "dar explicaciones" sobre su gestión en la región "cuando se canse de hacer el idiota" pidiendo las dimisiones del ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) y el accidente en Rodalies.

"Comentar las ocurrencias de la señora Ayuso me parece cada vez más pérdida de tiempo. Cuando se canse de hacer el idiota, yo le recomendaría que empezara a dar explicaciones sobre cómo tiene la sanidad en la Comunidad de Madrid", ha espetado Espinar en la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Portavoces del año, cuya intervención ha comenzado recordando a los 45 fallecidos en el choque de Córdoba y al maquinista de Rodalies.

Ayuso reclamaba esta mañana las dimisiones del ministro de Transportes y el presidente del Gobierno por su "responsabilidad" en el caso de Adamuz, afirmando que los años de Puente en el Gobierno "solo han servido para proponer ocurrencias e insultar gravemente cada día" . También ha afirmado que tras el accidente lo que ha hecho es "buscar culpables como hace siempre" mientras "incurre en continuas contradicciones".

Espinar ante ello ha exigido que despeje dudas de cuestiones como la Ley de Universidades, la Formación Profesional o el acceso de los jóvenes a la vivienda. "Ya si eso pues escuchamos lo que se le haya ocurrido para desviar la atención de su nefasta gestión", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha instado a Ayuso a "respetar los tiempos de la investigación" y esperar "un tiempo prudencial antes de salir a pedir dimisiones".

Ha reprochado a la mandataria autonómica "politizar la tragedia y el dolor de las víctimas desde el minuto uno" y ha advertido de que a su partido no lo "van a encontrar ahí". "Nosotros vamos a ser prudentes, por respeto en primer lugar a las víctimas, a sus familiares y para que haya realmente un informe", ha concluido.

PP Y VOX EXIGEN LA DIMISIÓN

En cambio, desde Vox han afirmado que si se preguntara en la calle sobre Puente habría "casi consenso" en que tiene que dimitir. Su portavoz, Isabel Pérez Moñino, ha sacado pecho este lunes de la acción de su partido ante Adamuz, con la petición de comparecencias del Gobierno central y también las querellas en los juzgados "para las responsabilidades penales que pudieran derivarse de esta actuación criminal".

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha insistido en la petición de la presidenta regional de dimisiones tanto de Puente como de Sánchez y la posterior convocatoria de elecciones.

"Este caos se debe a que el gobierno estaba más preocupado de cumplir las exigencias, los chantajes de los secesionistas de blanquear a Bildu, que a resolver ningún problema", ha planteado el 'popular'.

Entiende que en las sucesivas ruedas de prensa de Puente se ha comprobado "su incapacidad" y su "inutilidad" para dirigir un ministerio. Ha afirmado que un ministro "no tiene que salir simplemente a das las explicaciones de los problemas que ha creado, tiene que evitarlos".

"Por supuesto Óscar Puente tiene que dimitir hoy. Ya tenía que haber dimitido hace unos días pero tiene que dimitir hoy y el que también tiene que salir de su escondite es el presidente del Gobierno", ha recalcado Díaz-Pache, quien ha afirmado que se tampoco dio la cara con la dana o el apagón energético.