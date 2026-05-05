PSOE exige a Ayuso que deje de hablar "en nombre" de los españoles para "insultar a los mexicanos": "No nos representa"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar (i), y el portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha exigido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que deje de hablar "en nombre" de los españoles para "insultar a los mexicanos".

"Que deje de hablar en nuestro nombre, porque las cosas que está diciendo en México por esa boca no nos representan a ninguno", ha lanzado Espinar en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Ayuso arrancaba este domingo con una agenda que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, y Riviera Maya. Incluía entre sus compromisos de este lunes el acto 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés', en el que iba a estar acompañada del músico Nacho Cano.

Espinar ha afirmado que Ayuso "produce vergüenza ajena" tanto en Madrid como en México y ha reprochado que diga "tonterías de temas sobre los que no tiene ni idea".

"No sabemos si es desconocimiento, si es pura maldad o es falta de sentido común", ha planteado al tiempo que ha apuntado al "grado de narcisismo" de Ayuso que viaja "9.000 kilómetros" para que le digan "lo bien que viste" los medios de comunicación.