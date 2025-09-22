PSOE exige a Ayuso que explique de dónde sale "el dinero que paga su vivienda" tras abrirse juicio oral a su novio

Archivo - El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, comparece ante el Tribunal Supremo (TS),. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Aysuo, que explique "de dónde sale el dinero con el que paga su vivienda" después de que la jueza haya abierto juicio oral por presuntos fraude fiscal y pertenencia a organización criminal a su novio, Alberto González Amador.

"Nunca hubo una operación de Estado tal y como ha sostenido durante tantos meses la señora Ayuso. Lo que hay es un supuesto fraude fiscal que va a ir a juicio", ha destacado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha pedido que rinda cuentas de la "defensa tan férrea" que ha hecho de su pareja.

La jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

Así consta en un auto dictado este lunes, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda la apertura de juicio oral respecto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otros cuatro investigados en el procedimiento judicial. Además, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa al Juzgado de lo Penal de Madrid.

En su escrito de acusación, el fiscal y el abogado del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Mientras que la acusación que ejerce el PSOE y Más Madrid elevaba la petición de pena a cinco años de prisión al incluir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

En cuanto a González Amador, se sentará en el banquillo de los acusados por un delito contra la Hacienda en relación al impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020 en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil; y otro similar en relación al ejercicio 2021. De igual modo, se le juzgará por un delito continuado contable y otro delito de pertenencia a grupo criminal.