PSOE exige a Ayuso financiación de emergencia, apoyo al sector primario y bonificación energética por la guerra en Irán

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha exigido este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que implemente medidas ante la guerra en Irán entre las quefiguran líneas de financiación de emergencia, ayudas directas al sector primario o bonfiicaciones energéticas.

Así consta en una Proposición No de Ley (PNL) que ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mar Espinar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

"Debería dejar de preocuparse por llevar la cruz a los países hispanoamericanos y empezar a preocuparse por dejar de engañar a los madrileños, dar la cara y empezar a proponer medidas para solucionar los problemas concretos", ha espetado Espinar antes de reivindicar que su formación ha puesto "encima de la mesa" medidas "muy concretas" para ayudar a los madrileños.

Espinar ha destacado, además, que esta guerra "no es culpa de (del presidente) Pedro Sánchez" sino de los "condecorados y admirados colegas" de la presidenta, "Netanyahu y Trump". "No hay fuerza divina que vaya a ayudar ni a los vecinos ni a los empresarios ni a los transportistas que van a vivir peor por culpa de esta terrible guerra", ha espetado.

LAS MEDIDAS

Concretamente, según figura en la PNL a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas reclaman líneas de crédito con interés bonificado y tramitación urgente para empresas industriales, agrarias y ganaderas madrileñas con exposición acreditada a los aranceles estadounidenses o al encarecimiento de la energía. Piden incidir especialmente en los sectores de automoción y componentes, farmacéutico y biomédico, aeroespacial, vitivinícola y oleícola y ganadero.

Plantean también ayudas directas para agricultores y ganaderos afectados por el encarecimiento de piensos, gasóleo y fertilizantes derivado del conflicto en Irán. En el caso del sector exportador plantean una compensación por la pérdida de mercado americano.

La diversificación es otra de las peticiones de los socialistas madrileños quien entienden que el Ejecutivo regional debería coordinarse con ICEX y la Cámara de Comercio de Madrid para lanzar un programa de internacionalización urgente orientado a abrir o consolidar mercados alternativos al estadounidense para el caso de que esto fuera necesario.

Por último, plantean bonificaciones fiscales vinculados al consumo energético para las empresas industriales y agrícolas de mayor exposición, así como un fondo de ayudas directas al sector del transporte por carretera, autónomos y microempresas con domicilio fiscal en Madrid.

Ante estas peticiones el portavoz del PP en al Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que las estudiarán "cuando se pueda ver" la iniciativa, de la que han tenido constancia tras la intervención de Mar Espinar; mientras que su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reivindicado el empuje de Sumar en los decretos ley aprobados en el Consejo de Ministros del viernes. Ha sacado pecho de las medidas para controlar los márgenes empresariales y la subida de la vivienda.