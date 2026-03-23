PP de Madrid critica los decretos ante la guerra de Irán y los tacha de "trampa": "No son ni las formas ni los tiempos"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha criticado este lunes los dos decretos ley aprobados por el Ejecutivo central el viernes ante la guerra de Irán, los ha calificado de "trampa" y ha afirmado que no son "ni las formas ni los tiempos".

Así lo ha destacado el portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

"El Gobierno presenta las medidas de una manera absolutamente chapucera absolutamente irrespetuosa", ha censurado Díaz-Pache para recalcar que el Ejecutivo central no cuenta con Presupuestos desde 2022 y ha asegurado que "aprovecha un decreto que tiene convalidado por el Parlamento para introducir una reforma de la Ley de Presupuestos de 2023".

Al hilo, ha tacahado de "excepcionalidad constitucional" este movimiento que ha deslizado que podría ser un "ataque a la propia Constitución Española". Ha insistido en que "no está pensado el procedimiento legislativo" para que el Ejecutivo en vez de presentar unos Presupuestos Generales del Estado en el que introducir medidas apruebe dos reales decretos que modifiquen unas Cuentas prorrogadas desde hace años.

El viernes el Consejo de Ministros extraordinario sacaba adelante dos reales decretos tras una reunión tensa en la que el bloque de Sumar presionó para incluir topes a los márgenes empresariales y también medidas de vivienda. Finalmente las medidas del Gobierno ante la guerra en Irán se desdoblaban, con las medidas del socio minoritario en el segundo, e incorporaban un total de 80 iniciativas que movilizarían un total de 5.000 millones de euros.

Díaz-Pache, que ha dudado de que cuenten con una mayoría parlamentaria para salir adelante, ha advertido de la "trampa" del Ejecutivo que aprueba estas medidas para "desplegar sus efectos" y que "no puedan ser revertidos" a pesar de que es el Congreso el que tiene que ratificarlos.

Ha cargado a renglón seguido contra Más Madrid por haber presentado "como un éxito" algunas medidas "como si fueran a ser aprobadas directamente" cuando "probablemente no lo sean". "Hemos visto al ministro Bustinduy (Consumo) rogando a los grupos parlamentarios que aprueben estas medidas. No tienen asegurados los votos", ha lanzado.

Preguntado por si considera que el PP debería respaldarlos en la Cámara Baja, al menos el que incluye rebajas fiscales, Díaz-Pache ha afirmado que corresponde a su formación a nivel nacional tomar esta decisión pero ha insistido en que "no son ni las formas ni los tiempos para hacer las cosas así".