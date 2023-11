PSOE exige a Ayuso que pida perdón a Sánchez "por haberle insultado": "¿Esta es la democracia en la que está pensando?"

"¿Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar a que haya agresiones físicas?", pregunta Juan Lobato

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha exigido este jueves a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que pida perdón al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "por haberle insultado".

"Es usted una descortés y se está pasando tres pueblos. Se está pasando tres pueblos, señora Ayuso. ¿Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar a que haya agresiones físicas? ¿De verdad?", ha preguntado el socialista al inicio de su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

A continuación, Lobato se ha preguntado si esta es "la democracia" en la Ayuso piensa cuando habla "de dictadura". "¿Esta es la democracia en la que está pensando? ¿Usted se imagina a una profesora, a un profesor, a unos padres, diciéndole a su hija: muy bien hija, ese insulto es lo mínimo que se merecía. Esto es lo que hizo usted ayer", ha lanzado.

El líder del PSOE en Madrid ha incidido en que él no quiere que sus "tres hijos y millones de niños en toda España vean en la televisión lo que ayer vio todo este país en todos los telediarios, a la presidenta de la Comunidad de Madrid haciendo un acto indigno". "Vamos a dar la cara para echarla a usted, a sus insultos y a sus faltas de respeto en 2027. Ya se lo digo y tenga lo claro", ha señalado.

El debate de este miércoles en el Congreso para Lobato se resume en que "Feijó, pinchó; Ayuso, insultó; y Abascal, se largó". "Vaya equipazo. Vaya equipazo tienen ustedes. Y dice usted que va a contestar aquí a Pedro Sánchez. Hombre, no. Si usted quiere sustituir a Feijóo, vaya de cara, hombre. Dígaselo a él. Tenga la valentía de sustituirle como intentó con Pablo Casado, aunque se quedó a medias", ha manifestado.

ESPAÑA NO "SE ROMPE"

El socialista ha defendido que "ni España se rompe, ni está en riesgo la democracia" y ha censurado que hable "de dictadura de España un día, y al día siguiente esté modificando por la puerta atrás quince leyes para controlar la Cámara de Cuentas, el Portal de Transparencia y para seguir controlando Telemadrid".

"No. Lo que se rompe es Madrid cuando usted permite que vuelva a haber armarios de la discriminación en los colegios de esta Comunidad, para niños y niñas LGTBI. Hoy habrá un nuevo Gobierno, y me alegro de que el PP y Vox estén en las calles y no en el Gobierno de España, señor Ayuso", ha concluido.