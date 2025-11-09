PSOE exige a la Comunidad llevar el tiempo de espera para valorar el grado de discapacidad a un máximo de 60 días

Archivo - Imagen de archivo de un joven en clase leyendo en braille - ONCE - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha exigido a la Comunidad de Madrid que lleve el tiempo de espera máximo para valorar el grado de discapacidad en la región a 60 días yque se comprometa de forma oficial y por escrito.

Lo reclama en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid en la que plantean que esta valoración es una "puerta de acceso" a derechos "esenciales de miles de madrileños", desd eayudas económcias a empleo protegido o servicios de apoyo.

"En los últimos años, los tiempos de espera para la valoración de la discapacidad en personas mayores de seis años continúan siendo excesivos. Según los últimos datos oficiales disponibles, las demoras superan los trescientos días de media y, en numerosos casos, más de quinientos, lo que impide a las personas afectadas acceder en plazo a recursos básicos y a programas de inserción laboral o educativa", destacan los socialistas.

Es por ello que entienden necesario reforzar los medios personales, materiales y tecnológicos de los centros para poder rebajarlo y asegurar que la Estrategia Horizonte 2028 se aplique con criterios de equidad territorial y continuidad entre las distintas etapas de la vida.

Para ello, sugieren una batería de medidas que comienzan con duplicar el número de equipos de valoración existentes en centros de base hasta lograr el citado objetivo y garantizando cobertura de las zonas con mayores demoras.

También sitúan como un paso para lograrlo la ampliación de horario de valoraciones implantando turnos necesarios --mañanas, festivos, vespertinos-- para conseguir bajar el plazo.

Sugieren habilitar nuevos espacios para la realización de valoraciones, incluyendo instalaciones públicas infrautilizadas, centros sanitarios o sociosanitarios, hasta la apertura de los nuevos centros base previstos en la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028. Reclaman priorizar las situaciones urgentes o sobrevenidas por causas médicas, sociales o laborales, estableciendo un protocolo de tramitación preferente para estos casos.

Por último, piden que se publiquen semestralmente los datos actualizados sobre las listas de espera para valoración de discapacidad, desglosados por centro base, grupo de edad y tipo de expediente (primera solicitud, revisión o agravamiento), en cumplimiento de los compromisos de transparencia y evaluación de la Estrategia.