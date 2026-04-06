PSOE exige a la Comunidad que "mida y no se ponga tan chula" ante su 'no' a más menores migrantes y reclama "humanidad"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha exigido a la Comunidad que "mida y no se ponga tan chula" al tiempo que le ha reclamado "humanidad" ante la advertencia del Ejecutivo regional de que no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal.

"Por sentido común y por sentido humano hay que dejar de estigmatizar a los menores que están viniendo a nuestro país y que lo están haciendo en busca de una oportunidad porque no tienen otro lugar", ha planteado la líder del partido en la Asamblea, Mar Espinar, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

Era esta mañana cuando se conocía la carta remitida por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales (Ana Dávila) al Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Ángel Víctor Torres) por el Real Decreto-ley 2/2025. Considera el Ejecutivo regional que el mecanismo extraordinario de reubicación dictado por el mismo "ya carece de cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos".

Hace unas semanas, Torres cifró en unos 1.800 los menores no extranjeros no acompañados trasladados a la península desde el 1 de septiembre de 2025 hasta la actualidad procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, en el marco del nuevo sistema de reubicación impulsado por el Gobierno. El ministro reiteró la necesidad de mantener y reforzar el actual sistema de reubicación.

En los argumentos de la Comunidad ha incidido el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pahce, quien ha afirmado que había "una obligación legal de aceptar de forma absoluta" estos menores que derivara el Ejecutivo central "desde ese coladero de inmigración ilegal que se ha convertido España".

"Eso hacía la Comunidad de Madrid, porque una vez más la Comunidad de Madrid cumple las normas (...) En este caso ya ha terminado la vigencia de ese real decreto, ya no hay soporte legal para esa obligación de tener que asumir los menores extranjeros no acompañados y por lo tanto todo lo que se haga respecto a esa competencia tendrá que ser por acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid", ha advertido.

Ante ello, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha censurado la "insistencia de Ayuso y de su Gobierno en mostrarse crueles con quienes más necesitan" el apoyo de las instituciones. Considera que la apuesta de "gobernar bajo la crueldad no representa al pueblo madrileño "que vive en la comunidad autónoma "más rica de toda España".

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha acusado al Ejecutivo regional de "arrastrarse tras las encuestas" y ha cuestionado si ahora "sí que hay herramientas legales" para negarse a la acogida.