PSOE exige la dimisión del alcalde de Móstoles después de que Fiscalía pida impulsar la querella por presunto acoso

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar (i), y el portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Mad - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha exigido este jueves la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), después de que la Fiscalía haya pedido al juzgado impulsar la querella ), por presunto acoso y agresión sexual a una exedil.

Lo ha reclamado en un vídeo remitido a los medios de comunicación tras conocerse el escrito dirigido a la Sección de Violencia sobre la Mujer, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se expone que la querella ya ha sido registrada, pero que sin embargo hasta la fecha no se ha iniciado el correspondiente procedimiento judicial.

La querella se presentó el pasado mes de febrero en los juzgados de Móstoles por parte de la exconcejal del Partido Popular en Móstoles tras denunciar internamente, sin éxito, una situación de presunto acoso a manos del regidor.

Espinar también ha reclamado la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "ampararle, por destruir pruebas, por decirle a la víctima que se callara la boca".