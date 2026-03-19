El PSOE exige la dimisión de David Pérez tras denegar el uso de un espacio municipal a una asociación vecinal

PSOE exige la dimisión del concejal David Pérez tras denegar el uso de un espacio municipal a una asociación vecinal - PSOE MADRID

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido este jueves la dimisión del concejal presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez, o, en todo caso, su cese por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida tras haber denegado el uso de un espacio municipal a la Asociación Vecinal de la Expansión de San Lorenzo.

Así lo ha expresado Maroto en declaraciones a la prensa tras acudir a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción acompañada del concejal Jorge Donaire, donde han presentado una denuncia por un "presunto abuso de poder" y una posible situación de "corrupción administrativa" por parte del presidente del distrito.

La demanda llega después de que Pérez haya denegado a la entidad vecinal la celebración de un acto al considerarlo "partidista", al tiempo que en el mismo centro cultural, el de Huerta de la Salud, acogió un acto organizado por el PP en el que participó la vicealcaldesa, Inma Sanz.

"Este doble rasero es inaceptable", ha afirmado Maroto, quien ha mostrado su respaldo a la asociación vecinal y ha reclamado "responsabilidades políticas inmediatas". En este sentido, ha explicado que, cuando se utilizan "criterios arbitrarios y discrecionales", se "restringen derechos" como el de reunión o el de participación política.

Por otro lado, la solicalista ha afirmado que su partido no va a permitir que la institución se convierta "en un cortejo para el equipo de Almeida", con una Junta Municipal que se ha convertido en el "banco de pruebas" para ver "hasta dónde se llega" para "silenciar" a los vecinos. "Las asociaciones vecinales estén ahora totalmente indefensas ante un uso partidista por parte del concejal presidente", ha asegurado.

Tras la denuncia, el PSOE también exigirá rendición de cuentas al concejal presidente de Hortaleza en el Pleno del distrito, que se celebra en la tarde de este jueves. Durante la sesión y vía moción de urgencia, los socialistas exigirán explicaciones a Pérez de lo ocurrido e instará a garantizar que los equipamientos públicos del distrito puedan ser utilizados por las asociaciones vecinales.

"No es un hecho aislado, estamos hablando de un modus operandi de falta de transparencia y de acoso a las asociaciones vecinales en este distrito", ha concluido Maroto.

UN ACTO SOBRE LA GESTIÓN DEL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA JUNTA

En concreto, la asociación vecinal pretendía desarrollar "un encuentro abierto a todas las personas interesadas del distrito en el que se reflexionara sobre la gestión del actual equipo de Gobierno de la Junta de Distrito tras superar el ecuador de la legislatura", tal y como recoge la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Junta Municipal argumenta la negativa en que la actividad solicitada no se corresponde con los fines estatutarios de la asociación, que están orientados "a la defensa de derechos políticos, sociales, culturales y económicos de los vecinos", y que el uso de los espacios públicos debe mantener "la neutralidad de los poderes públicos".

"En cuanto a la neutralidad, los poderes públicos y los espacios cedidos deben mantener la neutralidad, evitando el uso de espacios públicos para fines partidistas", recoge el texto.

La asociación aseguró en la red social 'X' que la solicitud para celebrar su acto se presentó hace aproximadamente un mes y que la denegación se les comunicó con apenas 24 horas de antelación. "La solicitud se presentó hace un mes y nos la deniegan a 24 horas de celebrarse el acto con argumentos delirantes", señalaron.

Según ha explicado la entidad, el motivo de la negativa sería el carácter "partidista" del encuentro. "¿Sabéis por qué nos lo prohíben? Porque queríamos hablar de los problemas del distrito durante el mandato de David Pérez", agregaron desde la asociación en 'X'.