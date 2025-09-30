PSOE exige medidas "para corto, medio y largo plazo" en Sanidad y a Ayuso que "deje de trabajar" para "su entorno"

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha exigido medidas para el "corto, medio y largo plazo" en Sanidad y ha reclamado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de trabajar" para "su entorno".

Lo ha trasladado a los medios de comunicación tras visitar la el Hospital de La Paz, un "buque insignia" de la Sanidad madrileña que se "cae a cachos".

"Los profesionales no pueden más, se están dando de baja por ansiedad, no tienen capacidad para atender bien a sus pacientes y tenemos una presidenta que no hace nada porque solo piensa en el negocio y esto no puede seguir así", ha espetado la socialista.

Ha advertido de que el PSOE va a "seguir insistiendo" en la necesidad de mejorar el estado de la Sanidad Pública, aunque ha mostrado su preocupación por lo que cree que es un "plan muy premeditado" de Ayuso.

Al hilo, ha planteado que ellos "no es que no se estén enterando" de lo que ocurre sino que "ellos están provocando" la situación. "Ayuso puede seguir mirando para otro lado puede seguir hablando del sexo de los ángeles, pero ella es presidenta de la Comunidad de Madrid y aquí y ahora tiene un problema que tiene que tiene que encarar", ha apostillado.

Mar Espinar ha cargado contra la gestión de la mandataria autonómica porque las listas de espera "han aumentado en un 64%" y ya se sitúan "por encima del millón de personas esperando".

"Estamos hablando de una media de 80 días en Atención Primaria para que te vea un especialista lo que está provocando que las urgencias se saturen", ha añadido la socialista, quien ha afeado que mientras tanto Ayuso esté "regando con dinero público a empresas privadas que benefician a su entorno".

Por su parte, el enfermero de Urgencias de La Paz y delegado del Sindicato Trabajadores en Red Guillén del Barrio ga asegurado que el "sistema entero está crujiendo por las juntas" y que se deben "23.000 días libres solo al personal" de La Paz.

"Hay días que somos personal de menos, tenemos notificados 600 días en los que en una planta donde tenía que haber 5 personas, te encuentras a 3 trabajando. La situación de verdad, la gente aún no es consciente de lo grave que es la situación", ha afirmado.