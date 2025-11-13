PSOE exige "responsabilidades" al Ayuntamiento por dejar "desamparados" a inquilinos de viviendas sociales en Vallecas

Archivo - Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid tras el anuncio del ministerio de Consumo de bloquear casi 66.000 anuncios ilegales, a 19 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha exigido "responsabilidades" al Ayuntamiento de Madrid por dejar "desamparados" a vecinos de Villa de Vallecas que están "intentando expulsar" de sus viviendas sociales, hasta ahora propiedad de una entidad bancaria.

"Nos preguntamos cuál es la responsabilidad del Ayuntamiento ante el problema de garantía de derecho de la vivienda y sobre todo de vecinos y vecinas que hoy se ven desamparados ante estos proyectos especulativos inmobiliarios sin una solución de garantía de un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda", ha expuesto Maroto en declaraciones remitidas a los medios.

La socialista ha avanzado que su grupo llevará al próximo Pleno de Cibeles una iniciativa para la "intermediación institucional" del Consistorio para garantizar que los vecinos "puedan tener un derecho a una vivienda digna y que se puedan quedar en sus hogares".

Maroto ha resaltado que esta situación "se está repitiendo" en otras viviendas de la ciudad, con fundaciones con obra social que ponen "a la venta" su patrimonio inmobiliario, "afectando a vecinos de distintos distritos". En este sentido, señala que el Ayuntamiento "no se puede desentender" ya que las viviendas, aunque sean "propiedad privada" se han edificado "en suelo público".

Igualmente, el PSOE propondrá la creación de un Protocolo Municipal de Protección frente a la venta de viviendas con uso social, con mecanismos de acompañamiento, información, mediación y evaluación social en toda operación.

"La iniciativa que nosotros vamos a llevar es garantizar a través de un protocolo municipal la protección de estas viviendas sociales para que pueda haber una hoja de ruta que permita anticiparse al Ayuntamiento ante la descapitalización permanente de esta vivienda social", ha explicado la portavoz socialista.

Del mismo modo, ha adelantado que los socialistas pedirán que el Ayuntamiento "ejerza de forma obligatoria" el derecho "al tanteo y al retracto" en transmisiones de edificios o conjuntos residenciales con contratos de alquiler social, incorporando dichas viviendas al parque público municipal de la EMVS. "Por lo tanto garantizar que estos vecinos y vecinas se quedan en sus casas", ha indicado.

"Creo que es una iniciativa rigurosa, una iniciativa que lo que busca es, por un lado, adelantarse a que otros vecinos y vecinas que están en la misma situación se puedan ver abocados a desahucios o a la expulsión inmediata de sus viviendas y una medida que también permitirá, por parte del Ayuntamiento, proteger la vivienda social que hay en la ciudad y qué mejor manera que hacerlo a través del amparo de la EMVS", ha resaltado.

Finalmente, el PSOE propondrá la creación de una Oficina Municipal de Seguimiento de Vivienda Social, dependiente del Área de Políticas de Vivienda, encargada de registrar, supervisar y emitir informes sobre el cumplimiento de la función social de la vivienda en la ciudad.