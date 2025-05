PSOE exige subsanar la inspección desfavorable en colegios públicos y Ayuntamiento cifra en 66 los centros reparados

La vicealcaldesa acusa al PSOE de "mentir deliberadamente" y exige "no generar alarma"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido la subsanación de las inspecciones técnicas de edificios (ITE) desfavorable en colegios públicos de la ciudad de Madrid y la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha cifrado en 66 los centros que han reparado "totalmente" sus deficiencias hasta ahora.

La concejala del PSOE María Caso ha pedido este martes la comparecencia de Sanz en el Pleno de Cibeles para que explique las actuaciones que han llevado a cabo los coordinadores de los distritos para ejecutar y ordenar la "subsanación de las inspecciones técnicas de edificios (ITE) desfavorables" de los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Ya alertó que "el 50%" de los colegios públicos de la ciudad cuentan con las inspecciones técnicas de edificios "desfavorables", con una media de "siete años". En su intervención, Caso ha subrayado que "hay más de 69.000 estudiantes de la educación pública que dan cada día clase en aulas que suspenden en las inspecciones técnicas de sus edificios".

"Hay existencia de falsos techos descolgados en algunas zonas del centro educativo, peligro de caída de baldosas y elementos en mal estado con riesgo de caída. Lo que genera alarma no es que yo lea todo esto que lo escriben sus técnicos, que está en sus expedientes. Lo que genera alarma no es que yo lo lea, sino que ustedes lo sepan y no hagan nada", ha subrayado.

Caso ha exigido a la vicealcaldesa que "se comprometa" a multar a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por "la totalidad de sus incumplimientos" para añadir que hasta ahora "han puesto 16 multas por un valor de 27.000 euros.

"No podemos normalizar que de esos 69.000 estudiantes, la mitad se encuentren concentrados en cinco distritos del sur y del sureste: Puente de Vallecas, en San Blas Canillejas, en Usera, Carabanchel y Latina", ha recalcado la concejala del PSOE.

"MIENTE DELIBERADAMENTE"

Por su parte, Sanz ha pedido a la edil socialista "un poquito de contención y de mesura" porque "miente deliberadamente con esas afirmaciones". Ha criticado que "tiene demasiada prisa por buscar méritos a través del protagonismo mediático a costa de lo que sea".

"En estos momentos hay 66 colegios que, habiendo tenido una ITE desfavorable, ya han subsanado totalmente esas deficiencias y usted lo oculta, aunque todavía no se haya concluido completamente el procedimiento puramente administrativo. ¿También me va a discutir las cifras que maneja el Ayuntamiento de Madrid?", ha lanzado.

La vicealcaldesa ha cifrado en torno al 20% de los colegios los que "aún no tienen completamente subsanadas las deficiencias, aunque sí parcialmente", y ha avanzado que muchas de ellas "están planificadas para este verano".

"Le vuelvo a repetir que en ningún caso hablamos de actuaciones de urgencia que afecten a la seguridad de las personas porque, si así fuera, los técnicos habrían encargado una actuación de emergencia en los mismos. De modo que, no son correctas las cifras que usted ha ido aireando", ha remarcado.

Asimismo, la portavoz del Gobierno municipal ha criticado al PSOE por "llenarse la boca hablando de la defensa de los servicios públicos, pero cuando gobiernan los abandonan". Ha insistido en que el Gobierno municipal considera que los centros educativos son "una línea de inversión absolutamente prioritaria".

MÁS MADRID RECUERDA A LOS NIÑOS PALESTINOS

Por otro lado, la edil de Más Madrid Lucía Lois ha empezado su intervención recordando a los niños en Gaza que "están siendo asesinados cada día buscando refugio en un colegio" y ha subrayado que están "aterrorizados" por como una niña huía de las llamas. "¿Cuánto tiempo más van a mantener ustedes (al PP) su postura hipócrita y vergonzosa de apoyo al gobierno de Netanyahu?", ha remarcado.

Lois ha cargado contra el Partido Popular "mira hacia otro lado y se permite el lujo de llegar con años de retraso a las inspecciones que por ley debería realizar". Además, ha exigido un convenio entre la Comunidad y el Consistorio para que "dejen de pasarse la pelota y las Juntas de Distrito se encarguen de todas las reformas necesarias de nuestros centros educativos".

"A ustedes les da igual que cumplir las decisiones que se toman en este Pleno, pero el abandono del Partido Popular a la educación pública va mucho más allá del estado lamentable de los edificios. Quieren convertir la educación en un privilegio de clase", ha subrayado.

VOX PIDE "EVITAR UNA DESGRACIA"

Por su parte, la concejala de Vox Carla Toscano ha recalcado que "todos tienen que estar de acuerdo en la importancia de solucionar" esta situación, ha reclamado "evitar que ocurra una desgracia" y ha recordado que las competencias que tiene el Ayuntamiento son "la evaluación de las inspecciones".

"Si el Consistorio no puede acometer las obras necesarias tiene competencia para instar a la Comunidad de Madrid a realizarlas. A nosotros nos importa es saber cuándo van a quedar solucionados los desperfectos estructurales de los colegios", ha defendido.